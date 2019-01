Manželka Ozzyho Osbourna: Podozrenie na chorobu mozgu!

"Bohužiaľ, na všetko reagujem ihneď. Skúšam sa zhlboka nadýchnuť, počítam do desať, no nikdy sa mi to nepodarí. Keď mi z úst niečo vyletí, poviem si, 'Prečo si to najprv nepremyslím. Prečo to robím?'. Mala by som sa pohryznúť alebo také niečo. Niekedy si myslím, že mám Tourettov syndróm," objasnila moderátorka.

Sharon Osbourne sa stala známou predovšetkým vďaka reality šou Osbournovci (2005 - 2005), neskôr účinkovala ako porotkyňa napríklad v súťažiach America's Got Talent a The X Factor. S Ozzym Osbournom sa zosobášila v roku 1982. Majú spolu dve dcéry, 35-ročnú Aimee a 34-ročnú Kelly a tiež 33-ročného syna Jacka.