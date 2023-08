Sharon Osbourne ZMENENÁ na nepoznanie: Fanúšikovia v šoku… Čo si to so sebou porobila?!

Sharon Osbourne sa dnes už na seba ani nepodobá. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Manželka Ozzyho Osbourna (74), Sharon, síce minulý rok oslávila 70. narodeniny, no o svoj vzhľad stále dbá. Okrem vylepšení od plastických chirurgov, sa v poslednom období dala aj na chudnutie. Využila na to záhadné "injekcie", ktoré, ako priznala, jej privodili aj nepríjemné zdravotné problémy. Fanúšikovia však bijú na poplach... Anglická moderátorka je už zmenená doslova na nepoznanie!

Sharon Osbourne sa všemožným spôsobom snaží udržať vo forme. Pravidelne navštevuje plastických chirurgov a pred pár mesiacmi sa namiesto cvičenia, dala na záhadné injekcie, ktoré jej mali zabezpečiť úbytok váhy. To sa aj stalo. Neskôr však pred nimi sama varovala.

„Brala som ich 4 mesiace a podarilo sa mi zhodiť 30 libier (takmer 14 kíl, pozn. red.), ale ako vo všetkom, ani v tomto prípade nešlo o zaručený rýchly recept,“ vysvetlila v relácii The Talk. „Niekoľko mesiacov mi bolo veľmi zle. Prvých pár mesiacov mi bolo len nevoľno. Každý deň mi bolo zle, mala som žalúdok ako na vode,“ dodala Sharon.

Neskôr sa dokonca objavili informácie, že Sharon užívala lieky proti cukrovke Ozempic, ktoré za účelom redukcie váhy vyskúšali napríklad aj Amy Schumer či Elon Musk. No nech brala čokoľvek, fanúšikovia sa zhodujú v tom, že by s tým mala prestať. Pri pohľade na jej najnovšie zábery totiž zostali zhrození.

„Vyzerá staro a krehko, šte pred rokom alebo dvomi pritom vyzerala dobre. S plastickou chirurgiou a chudnutím zašla príliš ďaleko,“ vyjadril sa jeden z nich. „Keby v titulku nebolo uvedené, že ide o Sheron Osbourne, nespoznal by som ju. Panebože, čo si to urobila?“ pokračoval ďalší a ďalší: „Nikdy si ten Ozempic nemala vziať. Zjavne to na ňu maôlo veľmi vysilujúci vplyv. Vyzerá staro a choro.“ Čo myslíte vy?

