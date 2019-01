Podcenila chorobu: Známa speváčka skončila v nemocnici!

PRAHA - Život umelca vie byť niekedy skutočne náročný a hektický. Svoje o tom vie aj krásna česká speváčka Monika Bagárová (24), ktorá mala posledné obdobie doslova na prasknutie, čo sa týka pracovných záležitostí. To sa na nej podpísalo chorobou, ktorú brunetka podcenila a to robiť nemala. Dostalo ju to do nemocnice!

Posledné mesiace mladú speváčku poriadne vyšťavili. Ako súťažiaca pobudla v českej tanečnej šou Stardance síce len jeden večer, no na tréningoch poriadne makala. Plus sa k tomu nakopili vystúpenia, natáčanie nového videoklipu s Markétou Konvičkovou a do toho všetkého sa snažila vtesnať aj súkromie a svojho partnera, zápasníka Makhmuda Muradova.

Práve preto, že mala takéto náročné a rozlietané obdobie, virózy, ktoré sa stali jej spoločníčkami, liečila za pochodu. Keďže oslabenie imunity podcenila, neskôr jej nezaberali už ani antibiotiká, a tak skončila v nemocnici na infúziách. „Za dva mesiace troje antibiotiká vkuse na kope. To je tak, keď sa človek proste poriadne nevylieči. Klasika, to som proste celá ja. Tak ideme vitamíny. Som zvedavá, snáď to pomôže,“ prezradila speváčka fanúšikom vo svojom príbehu na Instagrame, kde pridala záber napichnutej ruky.

Bagárová podcenila virózu a skončila v nemocnici na infúzii. Zdroj: Instagram M.B.