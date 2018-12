Ex Johnnyho Deppa vonku naOSTRO: Priesvitný top a pod ním... Ej, veď to sú bradavky!

Amber Heard bola 2 roky vydatá za herca Johnnyho Deppa.

Zdroj: SITA

NEW YORK - Amber Heard (32) sa do povedomia širokej verejnosti dostala najmä vzťahom s hviezdnym Johnnym Deppom (55). Za toho bola vydatá 2 roky - vlani sa manželia rozviedli. A teraz zvodnej plavovláske nič nebráni v tom, ukazovať svoje vnady doslova každému. Napríklad aj náhodným okoloidúcim v uliciach New Yorku. Pozrite, takto vytrčila svoje nahé bradavky naposledy!