Herečka sa vykašľala na podprdu: Hej, pani, veď vám vidno vnady!

Austrálčanka Sarah Snook má na konte účinkovanie vo viacerých filmoch a seriáloch. Spomenúť možno počiny Steve Jobs, The Dressmaker, Predestintion, či Not Suitable for Children. Podobne, ako väčšina hviezd, aj ona je aktívna na sociálnych sieťach. Avša sexi fotky alebo provoatívne zábery by ste u nej hľadali márne.

Aj preto je celkom prekvapivé, aký outfit zvolila na udeľovanie cien AACTA. Sarah totiž stavila na nohavicový kostým, pod ktorým mala holé telo. Prítomným sa tak naskytol pohľad na jej odhalené vnady. Jej sebavedomý výraz tváre akoby prezrádzal, že sa herečka vôbec nebála toho, že ukáže viac, než mala v pláne. A možno by sa aj potešila. Ktovie...

Sarah Snook si bola vedomá toho, že bez podprsenky zaujme. Zdroj: profimedia.sk

Sarah Snook si pozornosť fotografov celkom užívala. Zdroj: profimedia.sk