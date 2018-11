Milenci z Marečku, podejte mi pero: Spoznáte ich po 42 rokoch?

PRAHA - Snímka Marečku, podejte mi pero patrí k obľúbeným filmom a neustále sa vracia na televízne obrazovky. Jiří Schmitzer (69) sa pred kamery postavil so svojím skutočným otcom Jiřím Sovákom. Priateľku mu hrala Taťjana Medvecká (65), s ktorou sa stretli aj aktuálne pri nakrúcaní seriálu pre českú televíziu.

Kto by si nepamätal scénu s lístočkom: Sejdeme se na hřbitově. Autorstvo bolo omylom pririeknuté otcovi, no na cintoríne sa stretával syn so svojou priateľkou. Jiří Schmitzer a Taťjana Medvecká hrali zamilovaných študentov, ktorí si aj na takom pochmúrnom mieste dokázali maľovať budúcnosť a rozmýšľať, či ich syn bude Pepík alebo Teofil.

Zdroj: FS Barrandov

Za uplynulé roky sa pri spoločnej práci stretli viackrát. Najnovšie spolu točia seriál pre Českú televíziu. A takto vyzerajú 42 rokov po tom, ako vznikol film Marečku, podejte mi pero: