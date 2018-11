FOTO: Diskotéková hviezda BONEY M. roztancovala celé bratislavské NTC

Divákom najskôr rozprúdila krv v žilách nemecká legenda Saragossa Band. Nevynechali ani jeden z ich legendárnych hitov – Hands up, Agadou, Zabadak, Big Bamboo, Rasta Man, Malajka. Hodinu energicky hrali tak, ako sme u nich zvyknutí a diváci ich show, počas ktorej len málokto obsedel, oceňovali potleskom, ale najmä hlasivkami, ktoré dostali počas celej takmer trojhodinovej show poriadne zabrať.

Bavili sa všetci – mladí aj tí dušou stále mladí, ktorí zaspomínali na riadne disko časy rokov minulých.

Po hodine prišli na scénu hlavné hviezdy večera na čele so skvelou Liz Mitchell. Ich vystúpenie za doprovodu živej kapely odpálili, ako sa patrí a hala sa zatriasla v základoch pod nohami tanečných kreácií divákov. Celé zoskupenie takmer dve hodiny nedalo vydýchnuť publiku. Hrali hit za hitom, počas ktorých diváci museli lapať za dychom z toľkého tancovania.

Zazneli ich všetky najväčšie hity ako Daddy Cool, Sunny, Ma Baker, Belfast, Rivers of Babylon, Rasputin a výber skladieb Liz Mitchell obohatila o megahit Killing Me Softly, ktorý si s ňou celá hala odspievala. S divákmi a Bratislavou sa Boney M. rozlúčili s citom odspievanou skladbou od Beatles – Let it be, ktorý dal bodku za večerom plným zábavy, nostalgie ale aj hudobného umu.

Po koncerte kapela ochotne podpisovala fanúšikom podpis karty a pózovala s nimi na spoločné fotky, ktoré sú pre divákov určite krásnou spomienkou.