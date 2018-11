ŠOKUJÚCE vyhlásenie celosvetovej speváckej legendy: Chcem zomrieť na pódiu

"Keď sa to stane, stane sa. Tak to cítim, ale som vďačná za to, že som stále tu. Dúfam len, že zomriem na pódiu uprostred skladby a snáď to bude niektorá z tých, ktoré som sama napísala," vyjadrila sa.

Rodáčka z Tennessee tiež uviedla, že kariéru by prerušila len v prípade ochorenia jej manžela Carla Deana. „Ak by ma môj manžel potreboval, alebo niekto iný z mojej rodiny, uprednostnila by som ich pred kariérou. Vždy som myslela na seba a na moju kariéru, ale ak by sa mu niečo stalo, zmenila by som sa,“ povedala.

Dolly Parton sa na hudobnej scéne pohybuje od polovice 50. rokov minulého storočia. Je jednou z najúspešnejších country speváčok v histórii. Podľa odhadov predala približne 100 miliónov kópií albumov. Zatiaľ poslednú štúdiovku I Believe in You vydala v roku 2017. Parton je tiež úspešnou skladateľkou. Je autorkou viac ako 3000 piesní, a to vrátane hitov ako napríklad Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5, My Tennessee Mountain Home či I Will Always Love You, ktorý preslávila aj zosnulá Whitney Houston vo filme Osobný strážca (1992). Vyskúšala si tiež filmovú kariéru.

Účinkovala napríklad v snímkach Od deviatej do piatej (1980), Falošný diamant (1984), Oceľové magnólie (1989) či Frank McKlusky - likvidátor (2002). Speváčka sa 47 ráz uchádzala o Grammy, pričom osem nominácií premenila na víťazstvo. V roku 2011 jej udelili Grammy za celoživotný prínos. Na konte má tiež dve nominácie na Oscary. Krstná matka speváčky Miley Cyrus sa v roku 1966 vydala za spomínaného Carla Deana.