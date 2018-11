Syn hviezdy z Mamma Mia! otvorene: Dva roky bol bez domova!

"Len som žil na mieste, preskakoval z jedného projektu do druhého," povedal syn známeho herca Stellana Skarsgarda. Nedávno si však už kúpil byt. "Pred niekoľkými mesiacmi som si v New Yorku kúpil byt. Bolo to po prvý raz po dvoch rokoch, čo som mal vlastnú postel," dodal.

Alexander Skarsgard sa preslávil ako upír Eric Northman zo seriálu True Blood: Pravá krv (2008 - 2014). Zahral si aj v sériách Generation Kill (2008) či Veľké malé klamstvá (2017). Diváci a diváčky ho mohli vidieť aj vo filmoch Zoolander (2001), Kill Your Darlings (2006), Melancholia (2011), What Maisie Knew (2012), Bojová loď (2012), Východ (2013), Darca (2014), Denník pubertiačky (2015), Zoolander No. 2 (2016), Legenda o Tarzanovi (2016), Mute (2018) alebo Hold the Dark (2018).