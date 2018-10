Slávnej modelke dýcha na krk 16-ročná dcéra: Kate, pozor na ňu!

LONDÝN - Rastie z nej krásna mladá slečna! Na topkách sme vás v minulosti už informovali, že dcéra slávnej modelky Kate Moss (44) - Lila (16) sa rozhodla kráčať v maminých šľapajách. Dvere do šoubiznisu a na prehliadkové móla sú jej prakticky otvorené. V piatok sprevádzala svoju mamu na kráľovskej svadbe a bola ozaj očarujúca. Nuž, Kate si ju bude musieť strážiť.

Nie je tajomstvom, že svadba princeznej Eugenie bola plná celebritných hostí. Medzi nimi nechýbala ani niekdajšia topmodelka Kate Moss. Tej robila spoločnosť krásna dcéra Lila, ktorú má s bývalým partnerom Jeffersnom Hackom.

Mladá tínedžerka sa rodičom ozaj vydarila. Po mame zdedila pekné črty tváre a jej plusom je aj štíhla postava. Prejde pár rokov a Lila bude mať okolo seba určite dosť nápadníkov.

To však nie je to jediné, na čo bude musieť Kate dať pozor. Lila by sa rada stala modelku a nástrahy s tým späté jej mama veľmi dobre pozná. Sama mala problémy s alkoholom a drogami...

Kate Moss so sebou na kráľovskú svadbu vzala krásnu dcéru Lilu. Zdroj: SITA

Lila Grace Moss-Hack by rada kráčala v maminých šľapajách. Zdroj: profimedia.sk