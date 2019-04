Kontroverzná modelka otvorene o drogách: Sú to bludy... TOTO som nikdy nebrala!

LONDÝN - Anglická modelka Kate Moss podľa vlastných slov nikdy neužívala heroín. Štyridsaťpäťročná rodáčka z mesta Croydon, známa aj bujarým životným štýlom, to uviedla v rozhovore pre noviny The Sun on Sunday.

"Popísali o mne toho veľa. Strašné veci, ako napríklad, že som bola závislá od heroínu. Spravili aj také tričko. Rozčúlilo ma to, pretože som heroín nikdy nebrala," uviedla. Modelka porozprávala aj problémoch s alkoholom, ktoré mala v minulosti. "Vždy som hovorila, že to nenechám zájsť tak ďaleko, pretože som nikdy nechcela ísť na liečenie. Nikdy som nechcela skončiť tak, že si nebudem môcť dať pohárik. No už som to nevedela kontrolovať. Nemyslím si, že alkohol vás spraví šťastnými. Nemohla som normálne rozmýšľať, pretože som bola stále mimo," vyjadrila sa.

Kate Moss pre modeling objavili na newyorskom letisku, keď mala 14 rokov. Známou sa stala aj vďaka súkromnému životu. Medzi jej partnerov patrili napríklad herec Johnny Depp či britský hudobník Pete Doherty. V roku 2011 sa jej manželom stal Jamie Hince z formácie The Kills, no v roku 2016 sa rozviedli. Časopis Time ju v roku 2007 zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta. V roku 2013 jej udelili British Fashion Award za prínos svetu módy počas 25 rokov. S bývalým priateľom Jeffersonom Hackom má dcéru Lilu Grace.