Brucho známej herečky je obrovské: Napcháva sa už aj na ulici!

Kate Hudson sa čoskoro stane trojnásobnou mamičkou. K dvom synom by jej malo pribudnúť dievčatko. Termín herečkinho pôrodu nie je presne známy, no pri pohľade na herečkino brucho to pôsobí dojmom, akoby ten veľký moment mal prísť už každým dňom.

Momentkou svojho veľkého bruška sa plavovláska pochválila aj na instagrame. „Kate vyzeráš nádherne. Už sa veľmi teším na to, keď bude tvoje dievčatko na svete. Držím palce, aby všetko dobre dopadlo,” znejú vybrané komentáre od jej fanúšikov.

Kate Hudson má takéto veľké bruško. Zdroj: Instagram

Kate sa počas tehotenstva nevyhýbala pohybu. Avšak, čo sa týka stravy, tak si dopraje očividne všetko, na čo má chuť. Paparazzi ju nedávno nafotili, ako sa napcháva priamo na ulici. Ťažkú hlavu si z toho nerobila, dokonca im ochotne pózovala. Nuž, táto herečka nepatrí k tým, ktoré potrebujú byť tip-top za každých okolností.

Kate Hudson sa napchávala priamo v uliciach. Zdroj: profimedia.sk