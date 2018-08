Kráľovná soulu je mŕtva: Aretha Franklin zomrela vo veku 76 rokov

Rodáčka z Memphisu v štáte Tennessee sa preslávila skladbami I say a little prayer for you alebo Respect. Tento rok zrušila plánované vystúpenie po tom, čo jej lekár odporučil zostať doma a odpočívať. V roku 2010 bola speváčke diagnostikovaná rakovina pankreasu. Posledný koncert absolvovala matka štyroch detí vlani v auguste vo Filadelfii, o tri mesiace neskôr ešte spievala na akcii nadácie Eltona Johna pre boj s AIDS. Vlani oznámila, že už bude vystupovať len na vybraných akciách.

Zdroj: TASR/AP/Carolyn Kaster

Prvý singel vyšiel Franklinovej už pred viac ako 50. rokmi. Prívlastok "kráľovná soulu" si vyslúžila predovšetkým za sériu zo 60. a 70. rokov, kedy naspievala niekoľko cenných živých nahrávok gospelov vrátane albumu Amazing Grace (1972). Zatiaľ posledný album, ktorým je A Woman Falling Out Of Love, vydala v roku 2011.

Kariéru Franklinovej zdobí rad unikátnych úspechov. Okrem 18 cien Grammy má tiež ocenenie Grammy za celoživotné dielo, ktoré získala v roku 1994. V roku 1987 sa stala vôbec prvou ženou, ktorá bola uvedená do rockenrolovej siene slávy. Časopis Rolling Stone ju zaradil do čela rebríčka najlepších spevákov všetkých čias. Na svojom konte má aj štátne vyznamenania a v roku 2009 zaspievala na inaugurácii amerického prezidenta Baracka Obamu.