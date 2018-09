Biskup šokoval na pohrebe Arethy Franklin: Veď on jej obchytkával prsia!

Sype si popol na hlavu! Reč je o biskupovi, ktorý celebroval poslednú rozlúčku so zosnulou Arethou Franklin. Internet je plný záberov, na ktorých Charles H. Ellis III. drží mladú speváčku Arianu Grande tak, že sa jej dotýka prsníka.

„Nikdy by nebolo mojím úmyslom dotýkať sa pŕs akejkoľvek ženy. Možno som prekročil hranicu a bol príliš priateľský, ale opäť opakujem, že mi to je ľúto a že sa ospravedlňujem,” vyjadril sa prostredníctvom médií nešťastný biskup. „Objímal som všetkých źenských a mužských interprétov. S každým to tak bolo. Podali sme si ruky a objali sme sa. Takto to v kostole robíme všetci. Je to prejav lásky. To posledné, čo by som chcel, by bolo zničiť ten deň. Bolo to celé venované Arethe Franklin,” dodal.

Ellis sa tiež ospravedlnil za vtip, ktorý útrusil. Keď vraj v programe zbadal meno Ariany Grande, myslel si, že ide o nový produkt siete mexického občerstvenia.

Mnohi však ostro skritizovali aj samotnú Arianu. A to kvôli kratučkým šatám, ktoré si na rozlúčkový ceremónial obliekla. Aký je váš názor?

VIDEO: Ariana Grande sa počas poslednej rozlúčky s Arethou Franklin ocitla v nepríjemnej situácii.