Zlatá rakva, červené šaty a prekrížené nohy: Mŕtva Aretha Franklin († 76) na FOTO!

Aretha Franklin

Zdroj: SITA

DETROIT - Nezvyčajná rozlúčka! Kráľovná soulu - Aretha Franklin († 76) odišla z tohto sveta 16. augusta, keď prehrala svoj boj s rakovinou pankreasu. Pochovaná by mala byť v posledný deň tohto mesiaca a pohreb by mal prebiehať len v kruhu rodiny a najbližších. V týchto dňoch však má možnosť rozlučiť sa s ňou aj verejnosť. Mŕtve telo speváčky je vystavené v múzeu a to spôsobom ozaj hodným kráľovnej.