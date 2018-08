Manžel ju odkopol, ona sa zrútila: Vondráčková rozchod nezvláda!

PRAHA - Ukončiť sedemročné manželstvo nie je ľahké a vidno to aj na speváčke Lucii Vondráčkovej (38). Kým jej manžel Tomáš Plekanec (35) okamžite opustil Českú republiku, ona sa išla vyplakať k rodičom. Všetko nasvedčuje tomu, že v tomto prípade iniciátorom rozchodu bol práve športovec.

V pondelok poobede hokejista Tomáš Plekanec informoval verejnosť, že sa rozchádza s manželkou Luciou Vondráčkovou. Hoci vo vyjadrení na Facebooku písal, že ide o spoločné rozhodnutie, speváčka si ho v takomto znení nezverejnila. Namiesto toho uverejnila fotografiu z ich svadobného dňa, ktorú doplnila citátom. Z toho vyplývalo, že kamarátstvo existuje preto, aby nám kamaráti pomohli zahojiť rany, ktoré nám spôsobí láska.

O tom, že rozchod inicioval Plekanec, sa šepká aj v českom šoubiznise. Práve on mal túžiť po ukončení vzťahu. A tieto reči podporuje aj to, že umelkyňa teraz naozaj nie je práve v najlepšej nálade. Kým hokejista odletel z krajiny, ona sa v utorok išla vyplakať k rodičom. A to doslova. Fotograf českého Blesku ju totiž zachytil uplakanú na ich dvore.

Pre Lucie ide teda evidentne o bolestivú ranu. S Tomášom boli manželmi 7 rokov a majú spolu dvoch synov.