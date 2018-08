Šok po rozchode Vondráčkovej a Plekanca: Všetko je vraj úplne inak... Môže za to iný chlap?!

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec oznámili rozchod minulý týždeň.

Zdroj: profimedia.sk

PRAHA – Rozvod českej speváčky Lucie Vondráčkovej (38) a hokejistu Tomáša Plekanca (35) je na spadnutie. V kuloároch sa pošuškávalo, že by za ich rozchodom mohla stáť česká tenistka Lucie Šafářová (31). Podľa najnovších informácii by však všetko mohlo byť úplne inak. Vraj by za rozpadom manželstva mohol byť iný muž!