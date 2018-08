Vondráčková v ŠOKU zo správania svojho muža: Dozvedela sa o rozchode z Facebooku?!

PRAHA - Verejnosť minulý týždeň prekvapila správa o rozchode českej speváčky Lucie Vondráčkovej (38) a jej manžela Tomáša Plekanca (25). Hokejista o tom informoval prostredníctvom sociálnej siete Facebook. No hoci to spočiatku pôsobilo, že dvojica sa na tomto kroku dohodla, dnes je už jasné, že všetko bolo inak. Plavovláska zostala pekne šoku - dozvedela sa o ich definitívnom konci z internetu?!

Vyplýva to zo slov, ktoré Lucie Vondráčková povedala pre televíziu Prima. „Nikdy sme ako rodina nedávali fotky detí, ani z dovoleniek, ani z rodinných osláv. Takže ma prekvapila tá potreba to okamžite zdieľať, keď sme to ešte nenazdieľali ani my dvaja sami. A tiež to, že sme na to s chlapcami zostali sami,“ povedala úprimne speváčka pre magazín Top Star. „Tá rýchlosť je zbesilá, ale to tak asi hokejisti majú,“ dodala.

Vyznieva to teda tak, akoby plavovláska situáciu, ktorá medzi nimi vtedy nastala, ešte úplne neuzavrela a hoci to medzi sebou nemali úplne doriešené, hokejista za tým všetkým dal nečakane definitívnu bodku a informáciu zverejnil na sociálnej sieti. No a práve to speváčku šokovalo. Napriek tomu vraj hnev a krivdu necíti a váži si to, čo spolu zažili.

„Pre mňa je teraz najdôležitejšie, aby chalani boli veselí, pokračovali v školách a krúžkoch, ktoré majú, aby sa ich to dotklo čo možno najmenej,“ prízvukovala Vondráčková, ktorá si tiež nemyslí, že by za krachom ich vzťahu mala stáť tenistka Lucie Šafářová. „Nie je v tom podľa mňa nikto tretí. To je život! My sme žili krásnych 8 rokov, ktoré boli pekné. Niečo končí a niečo začína. Človek to tak musí brať,“ dodala speváčka.