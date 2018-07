Kuriózny prípad známeho herca: Podozrenie z vlámania sa do vlastného domu

LOS ANGELES - Amerického herca Vinga Rhamesa podozrievala polícia z vlámania sa do vlastného domu v kalifornskej Santa Monice. Päťdesiatdeväťročný herec uviedol, že incident sa stal tento rok a prehovoril o ňom v piatkovom rozhovore pre rádio SiriusXM.

Rhames vyhlásil, že pozeral televíziu, keď začul klopanie na dvere. Po tom, ako ich otvoril, mieril na neho zbraňou policajt, s ktorým prišli aj ďalší traja kolegovia a pes. Vyzvali ho, aby dal ruky hore a uviedli, že dostali hlásenie o „veľkom čiernom mužovi”, ktorý sa vlámal do domu. Kapitán Rhamesa spoznal vďaka tomu, že ich synovia sa predtým stretli počas basketbalového zápasu. Herec podľa vlastných slov išiel s políciou do domu susedky, ktorá ich údajne zalarmovala, no po príchode všetko poprela.

Zástupca polície pre týždenník People potvrdil, že incident sa stal 29. júla 2016. Dodal, že na políciu volalo viacero susedov. „Následne spolu všetci vyšli von a stretli sa so susedmi v dúfaní, že sa podobný incident už nebude opakovať,” dodal zástupca polície.

Irving Rameses „Ving" Rhames je známy napríklad z filmovej série Mission: Impossible z rokov 1996, 2000, 2006 a 2015, pričom sa predstavil aj v tohtoročnej novinke Mission: Impossible - Fallout. Ďalej je známy aj zo snímok ako Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994), Con Air (1997), Don King: Only in America (1997), Rosewood (1997), Zakázané ovocie (1998), Dotyk smrti (1999), Tvrďas (2001), Úsvit mŕtvych (2004) alebo Bastardi (2017). Podarilo sa mu získať jeden Zlatý glóbus.