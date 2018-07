Speváčka prehovorila, ako ju zmenil hektický život: Toto si teraz nesmierne váži

LOS ANGELES - Americká speváčka LeAnn Rimes rada trávi čas osamote. Tridsaťpäťročná rodáčka z Jacksonu v Mississippi to uviedla v rozhovore pre americký týždenník Us Weekly.

„Kedysi som nenávidela byť sama, no teraz to milujem. Zbožňujem to. Mám dvoch nevlastných synov vo veku 15 a 11 rokov, takže dom je naplnený energiou. Mám rada pokoj. Som ten typ človeka, ktorý je veľmi citlivý na energiu a okolo mňa sa stále niečo deje. Naučila som sa, ako znížiť tlak a byť osamote,“ povedala interpretka, ktorá si v roku 2011 vzala za manžela herca Eddieho Cibriana. Ten má spomínaných dvoch potomkov s bývalou manželkou Brandi Glanville,

Margaret LeAnn Rimes Cibrian, známa ako LeAnn Rimes, zbierala skúsenosti so spievaním už od detstva. Prerazila debutovou štúdiovkou Blue (1996). Na konte má hity ako How Do I Live, I Need You, Can't Fight the Moonlight alebo Life Goes On. Držiteľka dvoch cien Grammy tiež napísala dva romány a dve knihy pre deti.