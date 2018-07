Robert De Niro nepatrí do starého železa: Teraz ale šokuje, neuveríte, o akú rolu má záujem

Robert De Niro, Zdroj: TASR/Photo by Michael Zorn/Invision/AP, File

LOS ANGELES - Americký herec, režisér a producent Robert De Niro rokuje o úlohe v samostatnej snímke o komiksovom záporákovi Jokerovi. Ak by 74-ročný rodák z New Yorku podpísal zmluvu, tak by podľa magazínu The Hollywood Reporter v pripravovanej novinke filmového štúdia Warner Bros stvárnil moderátora talkšou, ktorý nejako prispel k existencii Jokera. Snímka by bola zároveň prvou De Nirovou komiksovou adaptáciou.