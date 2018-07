Známa speváčka má veľké ambície: Chce preraziť na filmovom plátne

LONDÝN - Britská speváčka Rita Ora by v budúcnosti chcela viac hrať vo filmoch. Dvadsaťsedemročná interpretka, ktorá sa príležitostne venuje aj herectvu, sa tak vyjadrila v rozhovore pre portál Mail Online s tým, že herectvo bolo spolu so spevom jej vášňou od mladého veku.

"Moju prvú rolu som vlastne mala ako jedenásťročná vo filme Šmejdi. Milujem herectvo. Je to v podstate tiež vystupovanie," uviedla rodáčka z kosovskej Prištiny a dodala, že by si rada zahrala v horore. Ako však ďalej skonštatovala, jej ďalšie angažmá vo filme sa bude odvíjať od toho, aké dostane ponuky. "Musím si určite počkať, aké roly mi ponúknu. Všetko závisí od toho. Ale áno, určite by som to v budúcnosti rada robila," povedala Ora.

Rita Sahatçiu Ora sa krátko po narodení presťahovala s rodinou z Prištiny do Londýna, kde vyrastala. Ako speváčka sa po prvý raz predstavila v roku 2007 v skladbe Awkward Craiga Davida. V roku 2012 sa jej podarilo upútať v skladbe DJ Fresha s názvom Hot Right Now, ktorý s ňou obsadil prvé miesto UK Chartu.

Na vrchol britského singlového rebríčka sa dostala aj s vlastnými skladbami How We Do (Party), R.I.P. (feat. Tinie Tempah) a I Will Never Let You Down. V auguste 2012 vydala zatiaľ jediný album Ora, pričom s ním tiež dobyla UK Chart. Okrem spomínanej snímky Šmejdi (2004) sa ako herečka predstavila napríklad v projektoch Rýchlo a zbesilo 6 (2013), Päťdesiat odtieňov sivej (2015), Bojovník (2015), Päťdesiat odtieňov temnoty (2017) či Päťdesiat odtieňov slobody (2018).