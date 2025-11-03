BRATISLAVA - Ivana Gáborík vyzerá božsky! Vždy perfektne upravená, s úsmevom na tvári a prirodzeným šarmom. Na nedávnej módne prehliadke sa však tentoraz ocitla bez manžela.
Kým iné dámy prichádzali na Bratislavské módne dni v sprievode partnerov, Ivana sa na akcii objavila sama. Dôvod, prečo Marián Gáborík chýbal, bol však celkom prozaický. „My to mámepodelené – on išiel za deťmi a ja som prišla sem,“ vysvetlila s úsmevom. Gáboríkovci patria medzi páry, ktoré fungujú ako dobre zohratý tím. Marián je podľa Ivany otec na jednotku – praktický, trpezlivý aj zábavný. „Vie sa o ne postarať, zabaviť, a vždy vymyslí nejakú športovú aktivitu,“ nešetrí slovami chvály na svojho manžela Ivana.
Bývalá hokejová hviezda si doma nažíva v obklopení troch krásnych dievčat, nechýba mu predsa len aj nejaká mužská energia? „To sa treba asi jeho opýtať, ale myslím, že tie baby si ho tak omotali, že je nadšený,“ hovorí. Rodina trávi veľa času spolu a inak tomu nebolo ani počas leta, kedy sa spoločne vybrali do Ameriky. „Boli sme tam prvýkrát s detičkami a bolo to super. Spoznali deti našich kamarátov, aj ich angličtina sa zlepšila, hodnotím to veľmi pozitívne,“ prezradila s tým, že trvalé presťahovanie sa do Ameriky nie je v hre. „Myslím si, že aj tam, kde žijeme, je dobre a treba si vážiť to, čo máme. Amerika – to sú veľké možnosti, ale nie všetko je také ružové, ako sa zdá,“ priznala, že začiatky za oceánom pre ňu neboli vôbec ľahké.
S manželom však riešia aj iné dôležité rozhodnutia, no Ivana si sem-tam vypýta pomoc aj pri takej veci, akou je výber oblečenia. „Keď si vyskladám tri dobré outfity a neviem sa rozhodnúť, tak mi poradí. Má vkus, pekne sa oblieka, poradí dobre,“ vychválila manžela. Ako však reaguje na Ivanine odvážnejšie modely?
Ivana Gáborík o SŤAHOVANÍ a živote v USA: Takto to vidím ja! Trpké slová (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)