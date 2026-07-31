Pavlína Pořízková vracia úder: Vyzliekam sa po 60-ke, no a čo? Tvrdý odkaz závistlivým ženám

BRATISLAVA - Strhla na seba všetku pozornosť! Svetoznáma topmodelka českého pôvodu Pavlína Pořízková sa nedávno objavila na slávnostnej premiére filmu Bardotky, kde stvárňuje jednu z hlavných postáv. Okrem filmu však prehovorila aj o odvrátenej stránke módy aj hejtoch, ktoré zažíva na sociálnych sieťach!
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Aj keď Pavlína Pořízková sama zažila zlatú éru modelingu 80. a 90. rokov, na dnešný svet mól a módnych časopisov má pomerne triezvy a kritický pohľad. „Nič moc. Ja si myslím, že dievčatá to majú teraz dosť ťažké, nie je to ten svet, na ktorý som bola zvyknutá ja. Nemajú tú kariéru, tie peniaze a tie možnosti, ktoré sme mali my,“ myslí si ikona, ktorá svojho času dobyla svetové móla.
Pavlína je známa aj tým, že sa ani vo svojom veku nebojí na sociálnych sieťach ukázať prirodzenosť či dokonca odvážnejšie zábery. Nezastavia ju ani neprajné reakcie, najmä od žien. „Závistlivé ženy sú plné hanby a mne je ich ľúto. Mne hovoria škaredé veci, a v Čechách som toho bohužiaľ dosť videla, že ženy neprajú ostatným ženám... A ja viem, odkiaľ to ide - myslia, že nie sú také dobré, čo je smutné. Takže mne ich je skôr ľúto a nezastaví ma to. Pretože čím som staršia, tým viac mi je jedno, čo si o mne myslia,“ poslala nekompromisný odkaz všetkým kritičkám.
Hoci už dlhé roky žije za oceánom, k svojim koreňom má stále blízko a návratu do Európy sa vôbec nebráni. „Viem si predstaviť, že by sme tu s Jeffom mali miesto a žili tu niekedy,“ priznala otvorene o možnej budúcnosti so svojím partnerom Jeffom Greensteinom. Pavlína je okrem iného matkou dvoch synov, ktorí však nehviezdia na móle, ale vybrali sa celkom iným smerom. Pavlína sa tak občas ocitne v "ich" svete, ktorému nie celkom rozumie...
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