Zdrvujúca diagnóza hviezdy reality šou: Lekára viní z osudovej chyby!

LOS ANGELES - The Real Housewives of Orange County Jeana Keough (70) bojuje s rakovinou jazyka. Liečba je mimoriadne náročná a prognóza jej veľa istoty nedáva. Herečka navyše tvrdí, že diagnóza prišla neskoro pre chybu zubára, ktorý jej celé mesiace pripisoval bolesti úplne inému problému.
Jeana Keough momentálne podstupuje intenzívnu liečbu, ktorá zahŕňa ožarovanie päť dní v týždni, chemoterapiu raz týždenne aj imunoterapiu. Pre následky liečby dnes nedokáže hovoriť, a preto o svojom zdravotnom stave prehovorila pre portál Page Six prostredníctvom e-mailu. „Je desivé vedieť, že aj po celej tejto liečbe mám len 40 až 60-percentnú šancu na vyliečenie počas nasledujúcich piatich rokov. Len dúfame a modlíme sa, že budem patriť medzi tých šťastnejších,“ priznala.
Hoci má za sebou posledný cyklus chemoterapie a do konca ožarovania jej zostáva už len niekoľko dní, to najťažšie ju ešte len čaká. Lekári ju upozornili, že zotavovanie bude dlhé a niekoľko mesiacov bude odkázaná na výživovú sondu. Najhoršie podľa nej nie je samotná chemoterapia, ale následky ožarovania. Rakovina zasiahla citlivú oblasť jazyka a krku, čo spôsobuje extrémne bolesti. „Celý krk, ústa aj hlava doslova horia. Rozprávanie, prehĺtanie aj dýchanie ústami je neuveriteľne bolestivé. Už nedokážem prehltnúť bez toho, aby ma nenaplo na vracanie,“ opísala svoj stav. Po týždňoch trápenia skončila v nemocnici pre podvýživu a dehydratáciu. Situáciu navyše skomplikovala hlboká žilová trombóza.
Následne jej lekári zaviedli výživovú sondu priamo do žalúdka. „Teraz som ako novorodenec. Opatrovatelia ma každé tri hodiny kŕmia cez sondu. Byť odkázaná na pomoc druhých je pre mňa nesmierne ťažké. Nikdy som nič podobné nezažila,“ priznala žena, ktorá sa celý život považovala za veľmi samostatnú. Najväčšiu horkosť však cíti z toho, že diagnóza mohla prísť oveľa skôr. Podľa Jeany jej zubár tvrdil, že bolestivú ranku na jazyku spôsobuje zub, ktorý ju vraj neustále dráždi. Pri niekoľkých návštevách jej zub opakovane obrúsil, no biopsiu ani vyšetrenie u špecialistu nenavrhol. Až po tretej návšteve ju odporučil na ORL vyšetrenie.
Biopsia by ju však stála takmer 3-tisíc dolárov, keďže ambulancia neakceptovala jej zdravotné poistenie. Keďže si takú sumu nemohla dovoliť, vyšetrenie odložila a začala hľadať iného lekára. Zlom nastal počas návštevy dcéry Kary na Floride. Keď mama spomenula, že nemôže jesť pikantné jedlá, pretože ju bolí jazyk, dcéra okamžite spozornela. „Povedala mi: Ten zub tam máš celý život. Prečo by ti zrazu začal spôsobovať problémy práve teraz?“ zaspomínala Jeana. Dcéra ju prinútila objednať sa na biopsiu hneď po návrate domov. Nový lekár mal jasno takmer okamžite.
„Pozrel sa mi do úst a povedal: To je rakovina,“ opísala šokujúci moment. Biopsia diagnózu potvrdila a nasledovala okamžitá operácia. Lekári najprv verili, že nádor je lokalizovaný len na jazyku. Neskôr však objavili podozrivý nález na krku, a preto jej počas ďalšej operácie odstránili približne 30 až 40 lymfatických uzlín. Na záver odkázala ľuďom jednoduché, no dôležité posolstvo: „Vyberte si dobrého zubára. A ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku, nenechajte sa odbiť. Trvajte na vyšetreniach a odpovediach.“