Za toto ešte Anikó Vargovej nikto nezatlieskal! A touto jedinou otázkou zahnala Adelu do kúta

BRATISLAVA - Moderátorka Adela Vinczeová nemá problém so žiadnym hosťom! Keď sa však garde obrátilo a otázku položila herečka Anikó Vargová, musela začať vysvetľovať...
Relácia ADELA trochu inak sa už udomácnila v online priestore. Vtipná a briskná moderátorka, zaujímaví hostia. Otvorená debata a relácia, ktorá sa od bežných televíznych a bulvárnych talkshow odlišuje jedinečným prístupom a spracovaním tém. Témy sa otvárajú s nadhľadom, inteligenciou a bez lacných vtipov.
Ako ďalšieho hosťa si Adela pozvala herečkú Anikó Vargovú, ktorá v rozhovore úprimne priznala, že na herectvo ju vzali až na štvrtý pokus. Počas náročného obdobia pochybností dokonca brigádovala na nočných zmenách v pekárni. V relácii prezradila, ktorá konkrétna veta legendárneho Emila Horvátha napokon rozhodla o jej prijatí.
Anikó však v istej chvíli počas rozhovoru vytiahla vejár a začala sa ovievať. Akoby jej došiel vzduch, takže Adela sa spontánne vyzvedala, čo sa deje. „Mám návaly,“ priznala Anikó a po aplauze publika za jej spontánnosť a otvorenosť dodala: „Ešte mi za to nikto nezatlieskal.“
Adela - ako ináč - pokračovala v téme svojským spôsobom, takže po tom, že herečke náhle prišlo teplo, a možno aj z témy rozhovoru, nasledovala otázka: „Je nejahká ochladzujúca téma?“ A tam sa chopila iniciatívy Anikó a vypustila z úst otázku, ktorou Adelu zahnala do úzkych a musela začať vysvetľovať...
Plnú verziu rozhovoru nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. Skrátená verzia rozhovoru je dostupná zadarmo na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor môžu vypočuť aj v podcastovej podobe. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe trochuinak.com.