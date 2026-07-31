Nebezpečná črevná infekcia sa šíri aj pohlavným stykom: Lekári varujú pred krvavou hnačkou!

LONDÝN – Britskí vedci upozorňujú na znepokojujúci nárast prípadov shigelózy prenášanej pohlavným stykom. Bakteriálna infekcia spôsobuje silné hnačky, bolesti brucha a horúčku, pričom niektoré kmene sú čoraz odolnejšie voči antibiotikám. Odborníci vyzývajú na väčšiu opatrnosť a včasné vyhľadanie lekárskej pomoci.
Zdravotníci vo Veľkej Británii bijú na poplach. Bakteriálna infekcia shigelóza, ktorú spôsobujú baktérie rodu Shigella, sa podľa najnovšej štúdie čoraz častejšie prenáša aj počas sexuálneho kontaktu a predstavuje rastúci problém verejného zdravia. Výskum vedcov z University of Cambridge a UK Health Security Agency (UKHSA) ukázal, že sexuálne prenášané kmene sa šíria viac ako dvakrát rýchlejšie než ostatné formy infekcie a zároveň sú čoraz odolnejšie voči bežne používaným antibiotikám.
Shigella je baktéria spôsobujúca bacilárnu dyzentériu – črevnú infekciu, ktorá sa prejavuje najmä silnou hnačkou, často s prímesou krvi, hlienu alebo hnisu. Pridružiť sa môžu aj bolesti brucha, horúčka, nevoľnosť, vracanie a celková únava. U väčšiny ľudí príznaky nastúpia jeden až dva dni po nákaze a trvajú približne týždeň. V závažných prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia, píše The Sun.
Hoci sa infekcia tradične spája s kontaminovanými potravinami, vodou alebo nedostatočnou hygienou, odborníci upozorňujú, že určité kmene – najmä Shigella sonnei a Shigella flexneri – sa môžu prenášať aj počas sexuálnych praktík, pri ktorých dochádza ku kontaktu s mikroskopickými čiastočkami stolice. Najčastejšie postihujú mužov, ktorí majú sex s mužmi.
Údaje UKHSA ukazujú, že v Anglicku vzrástol počet sexuálne prenášaných prípadov shigelózy z 2 052 v roku 2023 na 2 560 v roku 2025, čo predstavuje približne 25-percentný nárast. Vedcov zároveň znepokojuje rastúca rezistencia baktérií na antibiotiká. Približne 70 percent sexuálne prenášaných kmeňov bolo odolných voči aspoň jednému klinicky významnému antibiotiku.
„Sexuálny prenos shigelózy sa stal stabilnou súčasťou šírenia tejto infekcie vo Veľkej Británii. Je dôležité, aby sa informácie dostali ku komunitám, ktoré sú najviac ohrozené,“ uviedla vedúca výskumu profesorka Kate Bakerová z University of Cambridge.
Odborníci odporúčajú, aby ľudia s príznakmi infekcie nemali pohlavný styk minimálne dva týždne po úplnom odznení príznakov. Rovnako by nemali pripravovať jedlo pre iných počas choroby ani týždeň po uzdravení. Mimoriadne dôležité je dôkladné umývanie rúk po použití toalety, pravidelná dezinfekcia kúpeľne a pranie uterákov či posteľnej bielizne na vysokej teplote.
Ak sa objaví silná alebo krvavá hnačka, horúčka či výrazné bolesti brucha, lekári odporúčajú čo najskôr vyhľadať zdravotnú pomoc. Ľuďom, ktorí sa domnievajú, že sa nakazili počas sexuálneho kontaktu, odborníci odporúčajú absolvovať aj kompletné vyšetrenie na pohlavne prenosné infekcie.