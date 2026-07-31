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Irán priviezol telá zabitých vojakov: Päť členov elitných gárd zahynulo pri útokoch v Iraku

Smútiaci nesú rakvy bojovníkov Ľudových mobilizačných síl počas ich pohrebu v svätyni imáma Alího v Nadžafe v Iraku Zobraziť galériu (2)
Smútiaci nesú rakvy bojovníkov Ľudových mobilizačných síl počas ich pohrebu v svätyni imáma Alího v Nadžafe v Iraku (Zdroj: TASR/AP/Anmar Khalil)
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TASR

TEHERÁN - Iránske štátne médiá v piatok uviedli, že do krajiny boli prevezené telá piatich členov Zboru islamských revolučných gárd (IRGC), ktorí zahynuli tento týždeň pri spoločných úderoch Spojených štátov a Saudskej Arábie v Iraku. Informuje o tom agentúra AFP.

„Telá piatich príslušníkov IRGC zabitých pri nedávnych americko-saudských útokoch na Irak boli do krajiny privezené cez hraničný priechod Mehrán v západnej provincii Ilám,“ informovala štátna tlačová agentúra IRNA.

Smútiaci nesú rakvu iránskeho poradcu zahalenú v iránskej vlajke počas skupinového pohrebu iránskych poradcov a bojovníkov Ľudových mobilizačných síl, ktorí zahynuli pri náletoch na základne patriace irackým Ľudovým mobilizačným silám, koalícii prevažne šiitských milícií, ktorá zahŕňa aj skupiny podporované Iránom, v Mosule
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Smútiaci nesú rakvu iránskeho poradcu zahalenú v iránskej vlajke počas skupinového pohrebu iránskych poradcov a bojovníkov Ľudových mobilizačných síl, ktorí zahynuli pri náletoch na základne patriace irackým Ľudovým mobilizačným silám, koalícii prevažne šiitských milícií, ktorá zahŕňa aj skupiny podporované Iránom, v Mosule  (Zdroj: TASR/AP/Hadi Mizban)

Spojené štáty a Saudská Arábia v stredu oznámili, že v Iraku zaútočili na ozbrojencov podporovaných Iránom v reakcii na nedávne útoky namierené proti tomuto kráľovstvu v Perzskom zálive. Údery zasiahli pozície patriace irackej ozbrojenej koalícii Ľudové mobilizačné sily (Hašd aš-Šaabí - PMF), ktorá zahŕňa niekoľko vplyvných proiránskych skupín. O život prišlo najmenej 20 ozbrojencov vrátane piatich Iráncov.

Jednotky Kuds, ktoré sú súčasťou IRGC, riadia zahraničné operácie Iránu, pričom príslušníci zabití mimo územia Iránu sú často spojení práve s touto formáciou, spresňuje AFP. Spojené štáty v roku 2020 zlikvidovali veliteľa jednotiek Kuds Kásema Solejmáního spolu so zástupcom veliteľa PMF Abú Mahdím Muhandisom pri leteckom útoku v Bagdade.

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