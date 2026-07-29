Keď Eva Holubová vidí našich premiérov, spomenie si na prezidenta Havla: Toto mu kričí do neba!

BRATISLAVA - Legendárna česká herečka Eva Holubová prišla na bratislavskú premiéru filmu Bardotky v skvelej nálade. Sympatická umelkyňa bez servítky prehovorila o tom, prečo sa vo svojich 67 rokoch cíti len v polovici života a aký vzťah má s Dagmar Havlovou!
Na slávnostnej premiére filmovej novinky bolo poriadne rušno, no prítomnosť Evy Holubovej dodala celému večeru neopísateľné čaro. Čo vlastne českú hereckú ikonu presvedčilo, aby kývla na ponuku zahrať si v Bardotkách? „Zaujímala ma tá tematika, pretože som práve v tom veku ako sú predstaviteľky a riešim problémy, či je starnutie blíženie sa k slobode, alebo je to konečná. Potom som veľmi chcela spoznať Pavlínu Pořízkovú a chcela som vedieť, aká je,“ priznáva s úsmevom pani herečka.
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Trojicu hlavných hrdiniek dopĺňa česká hviezda Dagmar Havlová, s ktorou Holubovú už pred rokmi zoznámil Václav Havel. „My máme dlhoročný priateľský vzťah... Toto je naša druhá pracovná skúsenosť a predtým som pracovala v Knižnici Václava Havla, ktorú som pomáhala spoluzakladať. Povedala by som, že dlhoročné kamarátstvo,“ opisuje Holubová, ktorá dodnes s láskou spomína aj na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. „Ja si vždy, keď sa niečo deje – napríklad keď vidím vášho premiéra alebo nášho premiéra – spomeniem na Havla a hovorím si: Keby si to, Vašku, videl...“ dodáva s úsmevom.
Eva Holubová skrátka patrí k ženám, ktoré nemajú problém otvorene sa vyjadrovať k politike i rôznym spoločenským témam, a to vždy priamo a bez obáv. Ako však reaguje na negatívne komentáre neprajníkov na internete?
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