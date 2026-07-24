Šokujúce pravidlo 1:10 o nevere! Čerstvo vydatá Pořízková otvorene o sexe s desiatimi mužmi!

BRATISLAVA - Svetoznáma topmodelka Pavlína Pořízková hviezdi vo filme Bardotky! Modelka, ktorá prišla v sprievode svojho nového manžela, otvorene prehovorila o náročnom období, kedy sa ocitla na úplnom dne, bez práce a bez lásky.
Na slávnostnej premiére filmu Bardotky bolo rušno. Čerstvo vydatá Pavlína Pořízková žiarila po boku svojho čerstvého manžela, Eva Holubová prišla v sprievode dcéry Karolíny a pozornosť pútali aj ďalšie známe tváre. Boli to však práve Pavlínine úprimné slová, ktoré prítomným vyrazili dych.
Čo vlastne ikonu svetových mól presvedčilo, aby prijala úlohu vo filme? „Presvedčil ma scenár, pretože bol výborný. Je to film o troch ženách v istých rokoch a také veľmi neexistujú. Obyčajne veľa filmov o nás, o ženách, čo nie sme iba nejaké staré babky, ktoré upratujú, tak tých filmov veľa nie je,“ vysvetľuje s úsmevom Pavlína, pre ktorú bolo natáčanie aj skvelou príležitosťou na obohatenie súkromného života: „Objavila som nové kamarátky a urobila si nové vzťahy.“
Vo filme dokonca zaznie aj pomerne divoká hláška o tom, že manželia majú pravidlo 1:10 – ak muž žene zahne raz, ona mu to môže oplatiť desaťkrát. Ako je na tom čerstvo vydatá modelka v súkromí? „To pravidlo absolútne nepotrebujeme. Hlavne kvôli tomu, že absolútne neexistuje 10 mužov, s ktorými by som sa chcela vyspať,“ zasmiala sa a jedným dychom dodala, že svadba s jej novým partnerom bola ako z rozprávky. „Svadba bola tak romantická, bol to naozaj jeden z najkrajších momentov môjho života. Od tej doby sme stále spolu a sme sa ešte nezastavili, takže momentálne ani nechápem, že som vydatá,“ neskrýva obrovské šťastie krásna Češka.
Hoci mnohé ženy po šesťdesiatke nad životom zlomia palicu, Pavlína je presným opakom a je plná energie. V minulosti však zažila okamihy, ktoré mali od optimizmu a nádeje ďaleko. „Keď som mala päťdesiat, tak som si tiež myslela, že život skončil. Cítila som sa stará, manžel ma nechcel, nemala som prácu, deti sa odsťahovali z domu a naozaj to bolo depresívne, takže ja viem, čo to je. A ja som sa tomu nechcela poddať. Hovorila som si, že mám 50, čo keď mám ešte 40 rokov pred sebou? Budem žiť v takejto tme, alebo niečo urobím? Nikto ma nezachráni, to musím ja sama. A tak som sa rozhodla z tej tmy vyhrabať, nebolo to ľahké,“ dodáva s obdivuhodnou úprimnosťou. V tej však pokračovala aj ďalej a v rozhovore odhalila oveľa viac.
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