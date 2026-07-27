Wisterová podľahla nátlaku: Deti vybrali na dovolenku luxusné auto, ona vyfasovala… och, to nie!

BRATISLAVA - Vera Wisterová odhalila súkromie aj plány na leto. Neuveríte, aký nečakaný výlet vymysleli jej synovia. Vybrali si luxusné auto, ona vyfasovala varechu!
Leto zvyčajne hýri farbami a pohodou, no pre Veru Wisterovú sú júlové dni najmä o skorom vstávaní. Kým iní oddychujú pri vode, ona vysiela v rádiu. „Ja robím rannú šou za chlapcov, takže oni vždy v júli oddychujú a v júli ja nastupujem za nich od 6-tej ráno. Snažím sa ich zastúpiť a zvyšok dňa som zombie,“ priznáva so smiechom sympatická moderátorka.
V auguste však príde zaslúžený oddych. „Chceme dať nejaké rýchle blízke more, ale potom ideme karavanom s deťmi do Škandinávie,“ prezrádza svoje plány i to, že karavanové dobrodružstvo nebolo jej vlastným nápadom. „Decká to vymysleli. My sme boli v Nórsku minulý rok, ale len tak 'lightovne', a oni povedali, že sem sa musíme vrátiť. Ale karavanom, že môžeme zastať, pozrieť si oblohu a byť bez nejakého plánu,“ opisuje s úsmevom.
I keď si možno jej synovia predstavovali cestovanie bez pevného harmonogramu, známa moderátorka v sebe nezaprela detailistku. „Ja som, žiaľ, ten itinerarista, takže ja to plánujem na dni, občas aj na hodiny... Nórsko je prenádherné a dá sa tam vidieť tak veľa, takže zatiaľ len obvolávam kamarátov, ktorí tam boli,“ hovorí o aktuálnych prípravách.
Hoci si na cestovanie vybrali luxusný karavan so všetkým pohodlím, jedna vec známu moderátorku zrejme celkom neminie – a tou je každodenné varenie. Moderátorka priznala dôvody, prečo do reštaurácií zavítajú len výnimočne...
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