Obrovská PANIKA na južnej hranici: Do EÚ vtrhli tisíce migrantov! Armáda je v pohotovosti

CEUTA - Tisíce Maročanov prenikli do španielskeho autonómneho mesta Ceuta, keď zo susedného Maroka preplávali či prešli po súši. Španielski policajti podľa neho takému množstvu nedokázali čeliť. Ceuta zápasí s väčšou migračnou vlnou už niekoľko dní a jej starosta Juan Jesús Vivas kvôli tomu tento týždeň požiadal španielsku vládu o vyhlásenie stavu národnej núdze. Dnes k tomu ešte požiadal o nasadenie armády.
Agentúra EFE napísala, že nie je jasné, prečo práve dnes také davy mladých Maročanov vtrhli do Ceuty. V Maroku majú dnes štátny sviatok.
Presiahnuté kapacity
Vivas už v stredu varoval, že prijímacie centrum pre utečencov v Ceute, ktoré má kapacitu cez 500 ľudí, je už niekoľko dní preplnené a viac ako tisíc ľudí prespáva na ulici. Vivas tiež v stredu uviedol, že za posledných desať dní priplávalo do Ceuty vyše 1500 migrantov. Španielska vláda dnes vyhlásenie stavu núdze odmietla s tým, že ho možno vyhlásiť len kvôli prírodným katastrofám. Kvôli zhoršeniu situácie by mal ale v piatok Ceutu navštíviť španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska.
V dave aj matky s deťmi
Zatiaľ čo dnes dopoludnia podľa agentúry EFE priplávali k Ceute desiatky väčšinou mladých Maročanov, okolo poludnia už sa do mesta začali valiť davy ľudí aj po súši a boli medzi nimi aj ženy s deťmi. Podľa denníka El País mnohí z nich jasali a kričali, ako keby oslavovali víťazstvo na majstrovstvách sveta. Agentúra AP popísala, že niektorí kričali Nech žije Španielsko .
Starosta Ceuty tento týždeň varoval, že cez more pripláva stále viac migrantov, a to asi 300 denne. V Ceute na necelých 19 kilometroch štvorcových žije okolo 84-tisíc ľudí.
"Ak neprijmeme razantné a okamžité opatrenia, budeme na tom za mesiac rovnako ako v máji 2021," varoval Vivas. Pripomenul tak udalosti, keď do Ceuty za dva dni priplávalo pozdĺž pobrežia z Maroka na 10-tisíc migrantov.
Vtedy k tomu prispelo aj zhoršenie španielsko-marockých vzťahov a skutočnosť, že marocká pohraničná stráž migrantom nijako nebránila v ceste na španielske územie. Starosta Ceuty Vivas dnes tiež apeloval na španielsku vládu, aby v tejto záležitosti viac spolupracovala s Marokom.
Na zásah španielskej centrálnej vlády vyzvalodnes okrem vedenia Ceuty aj miestne združenie zdravotníkov. Mesto podľa nich nemá na taký veľký príliv ľudí dostatočné kapacity systému zdravotnej starostlivosti.
Miestni hovoria o invázii
Za inváziu označil dnešné udalosti v Ceute šéf španielskej krajne pravicovej strany Vox Santiago Abascal. Na sociálnej sieti X tiež zverejnil videá, ako stovky mladých Maročanov bežia do Ceuty brány, ktoré pohraničná stráž pred obrovským valiacim sa davom otvorila. "Neutekajú pred žiadnou vojnou ani chudobou. Je to invázia," napísalAbascal a zo situácie obvinil španielsku vládu.
Výzva na vyhostenie migrantov z krajiny
Vivas tento týždeň vyzval aj k novelizácii imigračného zákona. Reagoval tak na rozhodnutie najvyššieho súduzo začiatku júla, podľa ktorého sa ustanovenia zákona umožňujúce okamžité vyhostenie migrantov na hraniciach môžu uplatniť iba na tých, ktorí prekonali zavedené opatrenia na hraniciach, ako sú napríklad ploty. To však podľa Vivasa bráni okamžitému vyhosteniu migrantov, ktorí do Ceuty – či do ďalšieho španielskeho mesta v Afrike Melilly – priplávali.