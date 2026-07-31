Sexi, aj keď hrôzostrašný: Filmová premena follywoodskeho fešáka vás ohromí! Je to vôbec on?

LOS ANGELES - Takúto premenu by čakal len málokto! Hollywoodsky fešák Alexander Skarsgård, ktorého si diváci pamätajú ako neodolateľného upíra zo seriálu True Blood či nekompromisného Vikinga z filmu The Northman, tentoraz zašiel ešte ďalej. Kvôli novej fantasy snímke Wicker zmizol pod vrstvou masiek a protetického mejkapu natoľko, že ho na prvý pohľad spozná len málokto.
V pripravovanom filme stvárňuje Alexander Skarsgård záhadného Wicker Husbanda – magického manžela doslova utkaného z prútia. Každý centimeter jeho tela pokrývajú detailne vypracované protetiky z dielne legendárneho štúdia Wētā Workshop, ktoré sa preslávilo prácou na trilógii Pán prsteňov. Skarsgårdovi zostali spoza komplikovaného kostýmu viditeľné prakticky len jeho prenikavé modré oči.
Samotný herec si zo svojej nezvyčajnej úlohy robí žarty. V rozhovore pre Entertainment Weekly vyhlásil, že zatiaľ čo mnohí herci snívajú o Hamletovi, jeho životným snom vraj bolo mať „bradavky z prútia“. Práve tento svojský humor okamžite pobavil fanúšikov a stal sa jednou z najcitovanejších viet po zverejnení prvého traileru. Skarsgård priznal, že nejde len o vizuálne extravagantnú postavu. Náročný kostým výrazne obmedzoval pohyb a komplikoval aj nakrúcanie intímnych scén.
Režiséri Alex Huston Fischer a Eleanor Wilson preto spolupracovali s koordinátorkou intimity Itou O'Brien, aby bolo nakrúcanie bezpečné a zároveň presvedčivé. Vo filme si Skarsgård zahral po boku držiteľky Oscara Olivie Colman. Tá stvárňuje osamelú rybárku, ktorá si nechá od miestneho košikára, ktorého hrá Peter Dinklage, upliesť vysnívaného manžela. Výsledkom je bizarný, romantický a zároveň vtipný príbeh, ktorý už po premiére na festivale Sundance vzbudil veľký záujem kritikov.
Kým jedni tvrdia, že ide o jednu z najšialenejších premien hereckej kariéry Alexandra Skarsgårda, ďalší nešetria chválou na adresu maskérov, ktorí zo svetoznámeho fešáka vytvorili postavu pripomínajúcu živú prútenú sochu. Jedno je isté – ak bolo cieľom tvorcov šokovať divákov ešte pred premiérou filmu, podarilo sa im to dokonale. Alexander Skarsgård je vo filme Wicker takmer na nespoznanie a už teraz patrí jeho premena medzi najdiskutovanejšie herecké transformácie roka.
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