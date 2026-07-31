Izrael zasiahol pri hrade Beaufort: Tvrdí, že zničil tunely Hizballáhu stovkami ton výbušnín

BEJRÚT - Izraelské jednotky v noci na piatok vykonali riadené výbuchy neďaleko hradu Beaufort v južnom Libanone, informovali libanonské médiá. Izrael tvrdí, že zničil tunely využívané libanonskou militantnou skupinou Hizballáh, píše o tom agentúra AFP.
Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že izraelské jednotky okolo polnoci miestneho času vyvolali „silné explózie“ v oblasti hradu Beaufort. Spravodajca AFP v neďalekej dedine tiež hlásil veľké výbuchy.
Útok pri pamiatke
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) minulý týždeň zapísala tento hrad na zoznam svetového dedičstva a ohrozených pamiatok. V jeho okolí sú rozmiestnené izraelské jednotky, ktoré opevnené sídlo obsadili v máji. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac v spoločnom vyhlásení oznámili, že armáda zničila „tunely teroristov v oblasti Beaufort“ použitím približne 700 ton výbušnín.
K explóziám podľa nich došlo po „očividnom porušení dohody o prímerí“ v stredu zo strany Hizballáhu. Izraelská armáda obvinila hnutie z porušenia krehkého prímeria vypustením dronu na izraelské vojenské vozidlo na juhu Libanonu.
Militanti sa od 20. júna neprihlásili k zodpovednosti za žiadny útok na Izrael. Libanon napriek prímeriu naďalej hlási izraelské útoky a ostreľovanie na juhu krajiny, ako aj detonácie budov v dedinách. Armáda židovského štátu tiež naďalej okupuje tieto oblasti.