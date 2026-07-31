Napätie v Nepále eskaluje: Po náboženských potýčkach zaviedli zákaz vychádzania

KÁTHMANDU - Vo viacerých mestách v juhovýchodnom Nepále platil v piatok zákaz vychádzania v dôsledku pretrvávajúceho napätia po niekoľkých dňoch náboženského násilia. Informuje o tom agentúra Reuters.
Spor o hudbu a vlajky
Potýčky prepukli v nedeľu a vyžiadali si najmenej tri obete na životoch, uviedli miestne úrady. Dvadsaťpäť ľudí utrpelo zranenia pri neskorom nočnom strete v nedeľu medzi hinduistami a moslimami v meste Divandandž v nepálskom okrese Sunsarí, ktorý hraničí s Indiou. Podľa predstaviteľov násilie vyvolal spor o hlasnú hudbu a náboženské vlajky počas hinduistického podujatia.
Vyšetrovanie pokračuje
V nedeľu boli v okrese Sunsarí zastrelení dvaja muži a tretie úmrtie nahlásili vo štvrtok v susednom okrese Siráhá, keďže v oblasti pokračovali ojedinelé potýčky. Policajný hovorca uviedol, že incidenty sú predmetom vyšetrovania. V piatok k žiadnemu násiliu nedošlo, informovala polícia, no vo viacerých mestách platil časovo neobmedzený zákaz vychádzania, aby sa zabránilo akémukoľvek opakovaniu incidentov.
Nepálsky premiér Balendra Šáh, ktorého podporuje najmä mladá generácia, vo štvrtok vyzval občanov na pokoj. „Vláda vykoná spravodlivé a nestranné vyšetrovanie násilia a transparentným spôsobom potrestá tých, ktorí sú za tieto nepokoje zodpovední,“ uviedol Šáh v mimoriadnom televíznom prejave k národu.