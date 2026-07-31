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Krvavý útok v Bratislave má posun: Muž obvinený z pokusu o vraždu skončil vo väzbe

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(Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj)
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TASR

BRATISLAVA - Polícia vedie trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu v prípade pobodania 50-ročného muža na Gessayovej ulici v bratislavskej Petržalke zo začiatku júla. Z uvedeného skutku zároveň obvinila jednu osobu. Potvrdil to hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. Hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová uviedla, že obvinený je stíhaný väzobne.

Na Gessayovej ulici v bratislavskej Petržalke pobodali 9. júla 50-ročného muža. Do nemocnice ho previezli s dvomi bodnými poraneniami v oblasti brucha a hrudníka a rezným poranením v oblasti krku. Polícia vtedy začala trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. Neskôr obmedzila na osobnej slobode 58-ročného muža, dôvodne podozrivého zo spáchania skutku.

Viac o téme: PobodaniePolícia Obvinenie PetržalkaMuž
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