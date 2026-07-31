Vážna nehoda pri Lučenci: Po zrážke dvoch áut skončili dvaja ľudia v nemocnici

TOMÁŠOVCE - Pri dopravnej nehode neďaleko Tomášoviec v Lučeneckom okrese sa zranili dvaja ľudia. Posádky rýchlej zdravotnej pomoci ich previezli na ošetrenie do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom v piatok informovala banskobystrická krajská polícia.
Spresnila, že udalosť sa stala vo štvrtok (30. 7.) vo večerných hodinách na ceste I/16 nad obcou Tomášovce. Podľa doterajších zistení vodička auta Volkswagen Golf prichádzajúca z vedľajšej cesty pravdepodobne nesprávne odhadla vzdialenosť a rýchlosť vozidla Mercedes. To jazdilo po hlavnej ceste a vošla mu do jazdnej dráhy. „Vodič Mercedesu už nedokázal zrážke zabrániť, pričom prednou časťou svojho vozidla narazil do pravej zadnej časti Volkswagenu Golf,“ objasnila polícia s tým, že dychové skúšky boli negatívne. Škodu na vozidlách predbežne odhadli na sumu 20.500 eur. Presné príčiny nehody sú podľa policajtov predmetom ďalšieho objasňovania.