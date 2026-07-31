Tragédia na osemtisícovke: Lavína zasiahla výpravu hviezdy Netflixu! Záchranári hlásia prvé obete

SLAMABAD – Vysokohorská výprava v Pakistane sa premenila na obrovskú tragédiu. Na dvanástej najvyššej hore sveta, Broad Peaku, došlo k masívnemu zosuvu lavíny, ktorá zasiahla desaťčlennú skupinu horolezcov. Podľa najnovších správ záchranári na mieste našli už štyroch ľudí bez známok života a po ďalších šiestich nezvestných nepretržite pátrajú. Medzi zasiahnutými je aj svetoznámy alpinista Nirmal Purja.
Podľa informácií viceprezidenta pákistánskeho alpinistického klubu Karrára Hajdrího pre agentúru AP zasiahla lavína medzinárodnú výpravu v pohorí Karákóram. „Pakistanský horolezecký klub (ACP) dostal veľmi znepokojujúce správy o lavíne, ktorá zasiahla tím horolezcov na vrchu Broad Peak (8047 m) v pohorí Karakoram,“ uviedol klub vo štvrtok neskoro večer s tým, že s tímom sa od incidentu nedá spojiť. Skupinu tvorilo päť Nepálcov, Pákistánec, Ománka, Američanka, Číňan a ďalší cudzinec, ktorého štátnu príslušnosť úrady zatiaľ nešpecifikovali.
Záchranárske zložky okamžite spustili rozsiahlu pátraciu operáciu, do ktorej nasadili helikoptéry aj špeciálnu pozemnú techniku. Horolezeckú expedíciu viedol rodák z Nepálu s britským občianstvom Nirmal „Nims“ Purja, ktorý v minulosti slúžil v britskej brigáde Gurkhov a následne v elitnej jednotke Special Boat Service, sa neskôr začal naplno venovať horolezectvu a sprevádzaniu expedícií.
Prekonal viaceré rekordy a svetoznámym sa stal, keď medzi aprílom a októbrom 2019 vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek za šesť mesiacov a šesť dní, čo bol v tom čase rekord. Jeho pozoruhodný výkon sa stal námetom aj pre populárny dokumentárny film platformy Netflix s názvom „14 vrcholov: Nič nie je nemožné“.
Purja je tiež autorom svetoznámej a ikonickej fotografie z mája 2019, ktorá zachytáva nekonečný "zástup" horolezcov tlačiacich sa na úzkom hrebeni smerom na vrchol Mount Everestu. Fotografia vtedy obletela celý svet a rozpútala celosvetovú diskusiu o komercializácii najvyššej hory sveta.
Tento týždeň na sociálnej sieti X napísal, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý dvakrát zdolá všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta bez použitia prídavného kyslíka. „Broad Peak, neprosím o nič, len o bezpečný výstup a návrat,“ napísal. „Žiadnu horu neberiem ako samozrejmosť. Ani jednu. V momente, keď moja noha opustí základný tábor, idem na 100 percent. Vždy to tak bolo. Vždy to tak bude... Môj cieľ nikdy nebol o mne. Je o tom, čo reprezentujem. Je o tom, aby som VÁM ukázal, že vaše vlastné hory – nech už sú akékoľvek – sa dajú zdolať,“ dodal.
Broad Peak s výškou 8 047 metrov je 12. najvyššou horou sveta a patrí k mimoriadne náročným a nebezpečným štítom. Príčiny pádu lavíny a presný zdravotný stav zostávajúcich členov výpravy sú predmetom intenzívneho preverovania.