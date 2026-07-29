Internetom kolujú nechutné zábery z reštaurácie: VIDEO Z konania ženy sa ľuďom dvíha žalúdok!

BRATISLAVA - Zábery, z ktorých ľuďom behajú zimomriavky po chrbte a prevracia sa im žalúdok. Na internete koluje video ženy, ktorá si s uspokojením svojich potrieb ťažkú hlavu nerobila a chodidlo, ktoré ju svrbelo, si poškriabala priamo v reštaurácii - vidličkou.
Ku kontroverznej udalosti došlo na výletnej lodi spoločnosti Carnival Cruise Line. Pasažierku, ktorá si rukou a neskôr vidličkou škriabe nohu, zachytila ďalšia cestujúca a dve videá zverejnila na sociálnej sieti. Podľa videa nešlo iba o jednorazové a rýchle poškrabanie nohy. Práve naopak, žena si chodidlo škrabe intenzívne a dlho. Navyše sa zdá, že ju trápi zrejme nejaký zdravotný problém, pretože z nohy jej viditeľne odpadávajú kúsky suchej kože. Ako by nestačilo, žena následne bez toho, aby si umyla ruky, siahne na jedlo a začne jesť pizzu.
V krátkom čase mali zábery milióny prehratí a medzi ľuďmi vlnu zhrozenia a znechutenia. "Povedz, že si to nahlásila?", pýta sa jedna z diskutujúcich pod videom. "Prepáčte, ona sa naozaj škriabe vidličkou po chodidle?", neverí ďalšia. "Ľudia sú nechutní," zaznie v ďalšom komentári. Ďalší sa zamýšľajú nad tým, či žena netrpí mykózou.
K nechutnému incidentu sa rozhodla oficiálne vyjadriť aj samotná lodná spoločnosť. „Môžeme potvrdiť, že vidličky sú určené na jedenie, nie na starostlivosť o chodidlá. Hneď ako sme sa o tejto situácii dozvedeli, náš tím okamžite zasiahol – porozprával sa s pasažierkou a daný príbor vyradil z používania," ubezpečili klientov.
Dodali, že hoci video môže na internete vyvolávať smiech a neveriace reakcie, pre nich čistota a hygiena rozhodne nie sú na žarty. "Naša posádka každý deň usilovne pracuje na tom, aby vo všetkých našich lodiach udržiavala vysoké štandardy a zabezpečila všetkým hosťom bezpečný, čistý a pohodlný pobyt," dodali.