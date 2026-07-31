Brutálna nehoda pri Hlohovci: Jeden z vodičov nerešpektoval značku STOP, druhý bojuje o život!

ŽLKOVCE – Sekunda nepozornosti sa premenila na vážnu nehodu. Trnavskí dopravní policajti dokumentovali vo štvrtok popoludni vážnu dopravnú nehodu na nebezpečnej križovatke v katastri obce Žlkovce (okres Hlohovec). Po ignorovaní dopravného značenia došlo k devastačnej zrážke dvoch vozidiel, po ktorej skončil jeden z vodičov v kritickom stave v nemocnici.
K nehode došlo na križovatke ciest II/504 a III/1311. Podľa doteraz zistených informácií polície šiel 54-ročný český vodič na vozidle Kia Sportage v smere od obce Žlkovce. Pri prejazde známeho úseku však urobil fatálnu chybu – nerešpektoval zvislé dopravné značenie a vôbec nedal prednosť v jazde zľava prichádzajúcemu osobnému autu Volkswagen T-Roc. Nasledoval tvrdý bočný náraz, po ktorom obe vozidlá neovládateľne vyleteli mimo cesty.
Pri náraze utrpeli zranenia dve osoby z vozidla Kia a vodič Volkswagenu, ktorý sa v aute nachádzal sám. Všetkých účastníkov museli záchranári po ošetrení na mieste neodkladne transportovať do nemocnice. Najhoršie obišiel 52-ročný vodič Volkswagenu, ktorý pri devastačnej zrážke utrpel ťažké, život ohrozujúce zranenia a lekári o jeho život naďalej bojujú.
Dychová skúška na alkohol bola u 54-ročného českého vodiča negatívna. Druhému, ťažko zranenému vodičovi bola za účelom zistenia prítomnosti alkoholu v organizme odobratá vzorka krvi v nemocnici.
"Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Poverený policajt dopravnej polície začal vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví," potvrdila polícia na sociálnej sieti a opätovne apeluje na vodičov, aby sa na jazdu plne sústredili a za volantom nesatrácali pozornosť.