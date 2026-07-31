Diddy sa pobil so spoluväzňom: Nepochopiteľný krok orgánov... Zmena dátumu prepustenia

NEW JERSEY – Vo väzení to poriadne vrelo! Americký rapper Sean „Diddy“ Combs sa mal zapliesť do bitky s ďalším väzňom. Hoci by sa mohlo zdať, že za podobný incident ho čakajú len ďalšie problémy, opak je pravdou. Po úprave administratívnych záznamov sa jeho dátum prepustenia dokonca posunul na skorší termín.
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Podľa informácií portálu Page Six sa dátum jeho prepustenia zmenil z 23. februára 2028 na 24. januára 2028. Federálny úrad pre väzenstvo zmenu potvrdil, dôvod však bližšie nešpecifikoval. Combsov hovorca sa k celej situácii odmietol vyjadriť.
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Päťdesiatšesťročný hudobník si v súčasnosti odpykáva štvorročný trest vo federálnej väznici Fort Dix v štáte New Jersey za trestné činy súvisiace s prostitúciou. Portál TMZ minulý týždeň informoval, že medzi Combsom a ďalším väzňom došlo k ostrej slovnej výmene, ktorá prerástla do fyzickej potýčky. Podľa zdroja sa rapper nenechal zastrašiť a rozhodol sa „vziať veci do vlastných rúk“. Do konfliktu napokon zasiahli príslušníci väzenskej služby, ktorí oboch mužov od seba oddelili. Combsa následne umiestnili na samotku. Zdroj tvrdí, že si počas bitky „dokázal poradiť“.
Vedenie väznice však incident odmietlo komentovať s odvolaním sa na ochranu súkromia väzňov a bezpečnostné pravidlá. Rovnako sa nevyjadril ani Federálny úrad pre väzenstvo. Nie je to pritom prvýkrát, čo má Diddy vo väzení problémy. Po odsúdení v októbri 2025 na 50 mesiacov väzenia bol prevezený z detenčného centra v Brooklyne do väznice Fort Dix. Jeho pôvodný dátum prepustenia bol najskôr stanovený na 8. mája 2028, no po viacerých disciplinárnych priestupkoch ho úrady posunuli až na 4. júna 2028. Podľa médií sa mal dostať do konfliktu s vedením väznice po tom, čo pil podomácky vyrobený alkohol.
Neskôr čelil ďalšiemu disciplinárnemu konaniu za účasť na nepovolenom trojstrannom telefonáte. Combs sa bránil tým, že netušil, že takéto hovory sú vo väzení zakázané. Po ďalších administratívnych úpravách sa termín jeho prepustenia opäť skrátil – najprv na 23. februára 2028 a teraz po najnovšom incidente na 24. januára 2028. Rapper sa proti rozsudku odvolal už v decembri minulého roka. Jeho právnici žiadajú zrušenie odsúdenia alebo aspoň zmiernenie trestu a okamžité prepustenie na slobodu. Prokuratúra však s ich návrhom nesúhlasí.
Sean „Diddy“ Combs je za mrežami od svojho zatknutia v septembri 2024. Pôvodne čelil viacerým závažným obvineniam vrátane obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely, vydieračského sprisahania či podvodu. Súd ho napokon uznal vinným iba v dvoch bodoch obžaloby týkajúcich sa prepravy osôb za účelom prostitúcie, zatiaľ čo v ostatných bodoch bol oslobodený.