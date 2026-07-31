Vážna nehoda známych Slovákov: Auto do nich vpálilo v plnej rýchlosti... Škody sú fatálne

POPRAD - Obrovské šťastie v nešťastí. Slovenskí influenceri prežili vážnu dopravnú nehodu.
Dvojica slovenských influencerov, ktorých fanúšikovia poznajú pod menom SkonciloX, prežila chvíle, na ktoré len tak nezabudne. Prežili včera podvečer vážnu dopravnú nehodu takmer bez škrabanca. Ich vozidlo po náraze zostalo zdemolované, no napriek desivému pohľadu mali obrovské šťastie – všetci z auta vyviazli bez vážnych zranení. Karol Grilling a Peter Husar patria medzi známe tváre slovenských sociálnych sietí.
Pravidelne zverejňujú zábavné videá, ktorými si získali tisíce fanúšikov. Tentoraz však svojich sledovateľov šokovali zábermi, ktoré nemali nič spoločné so zábavou. Na Instagrame ukázali zničené vozidlo po vážnej dopravnej nehode. Vo vozidle sedeli obaja influenceri spolu s tretím kamarátom. Podľa ich slov došlo ku kolízii vo chvíli, keď odbočovali z hlavnej cesty. V tom momente do nich zboku vo veľkej rýchlosti narazilo vozidlo značky BMW.
Náraz bol natoľko silný, že ich auto utrpelo rozsiahle poškodenia. Zábery z miesta nehody ukazujú pokrčené dvere, aktivované bočné airbagy aj zničenú karosériu. Poškodené bolo aj druhé vozidlo, pričom na miesto okamžite dorazili záchranné zložky. Influenceri priznali, že čím viac si nehodu prehrávajú v hlave, tým menej chápu, ako mohli z takejto zrážky vyviaznuť prakticky bez ujmy.
„Zázrak, že sme OK. Čím dlhšie sa na to pozerám, tým viac nechápem, že nemáme vážnejšiu ujmu na zdraví. Ja som to schytal najviac, keďže som sedel na strane, kde to do nás nadrbalo v asi sedemdesiatke. Extrém. Tak asi ďakujeme za bezpečné auto,“ napísal Peter Husar k videu zo zdemolovaného vozidla. Hoci nikto z trojice neutrpel vážne zranenia, všetkých po nehode previezli preventívne do nemocnice na vyšetrenia.
Najväčšou úľavou je, že dramatická kolízia si nevyžiadala tragické následky. Na aute však zostali škody, ktoré hovoria samy za seba. Pohľad na pokrčenú karosériu a zničenú bočnicu je jasným dôkazom toho, aká silná zrážka to bola. Nepríjemná skúsenosť sa tak pre influencerov skončila oveľa lepšie, než mohla. Mali veľké šťastie...