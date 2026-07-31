Ďalší festival v zúfalej situácii? Lovestream má mimoriadne dlhy, zachraňuje ho človek z nástenkového tendra!

BRATISLAVA - Jeden z najväčších hudobných festivalov na Slovensku čelí vážnym finančným problémom. Hoci sa na Lovestreame v uplynulých rokoch predstavili svetové hviezdy ako Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Imagine Dragons a počas tohto ročníka má vystúpiť aj Robbie Williams, organizátori zápasia s miliónovými stratami a daňovými dlhmi. Festival pritom zachraňujú noví investori vrátane známych mien z podnikateľského a právnického prostredia.
Ako upozornil Denník N, organizátori riešili finančné problémy presunom festivalu zo zadlžených spoločností na novú akciovú spoločnosť Lovestream Events. V jej predstavenstve figurujú advokát Juraj Hatvany, spájaný s kauzou nástenkového tendra, a Vojtech Agner mladší, syn dlhoročného právnika českého premiéra Andreja Babiša.
Veľkolepá premiéra s Red Hot Chili Peppers v 2022
Festival Lovestream odštartoval v roku 2022 veľkolepo koncertom Red Hot Chili Peppers a Dua Lipy na Národnom futbalovom štadióne. V ďalších ročníkoch prilákal ďalšie svetové hviezdy vrátane Imagine Dragons, The Killers, OneRepublic či Jasona Derula. Už 8. augusta má vo Vajnoroch vystúpiť Robbie Williams.
Za úspechom na pódiu sa však skrýva komplikovaná finančná situácia. Prvý ročník organizovala spoločnosť Silvi Production s.r.o., ktorá v roku 2022 dosiahla tržby 7,3 milióna eur, no hospodárenie uzavrela stratou približne 260-tisíc eur. Celková strata firmy sa následne vyšplhala na približne dva milióny eur.
Spoločnosť zároveň podľa dostupných údajov dlhuje štátu na daniach viac ako 900-tisíc eur a čelí viacerým exekúciám. Ani druhá firma založená na organizáciu festivalu sa do zisku nedostala. Po tržbách vo výške približne troch miliónov eur skončila v strate viac ako 1,4 milióna eur a eviduje ďalší viac než polmiliónový daňový dlh.
Finančne na tom nie sú dobre ani firma Lovestream s.r.o. a ani Silvi Production s.r.o.
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Nemôžeme byť takí vyberaví na investorov, bránia sa
Zakladateľka festivalu Silvia Nemčovičová priznáva, že bez nového kapitálu by projekt nedokázal pokračovať. "Festival má problémy. Borí sa od samého začiatku a my sme už potrebovali investorov. Nemôžeme si ich vyberať podľa toho, akí sú. My si ich môžeme vyberať len podľa toho, kto je ochotný pomôcť nám robiť festival," uviedla.
Podľa jej slov má nová akciová spoločnosť umožniť postupné splácanie starších záväzkov aj ďalší rozvoj podujatia.
Odborníčka upozorňuje na možné otázky
Daňová odborníčka Renáta Bláhová upozorňuje, že samotný presun podnikania do novej spoločnosti nemusí byť nezákonný. Ak však zostávajú dlhy v pôvodných firmách a zároveň existujú personálne či vlastnícke prepojenia medzi starými a novými spoločnosťami, môže to podľa nej vyvolávať otázky o ochrane veriteľov či prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti štatutárov.
Nová spoločnosť Lovestream Events má podľa Nemčovičovej slúžiť aj na sanovanie strát z predchádzajúcich rokov.
Vo vedení muž spájaný s nástenkovým tendrom
Pozornosť vzbudzuje najmä meno Juraja Hatvanyho. Ten bol spolumajiteľom advokátskej kancelárie Avocat, ktorá získala zákazku v známom nástenkovom tendri z obdobia prvej vlády Roberta Fica. Kauza sa neskôr skončila odsúdením dvoch bývalých ministrov za SNS, Hatvany však v prípade nebol obžalovaný.
Druhým členom predstavenstva je Vojtech Agner mladší, syn advokáta Vojtecha Agnera, ktorý dlhé roky zastupoval Andreja Babiša v spore o jeho evidenciu vo zväzkoch ŠtB.
Nemčovičová zároveň odmietla špekulácie, že by medzi akcionármi festivalu figuroval samotný Andrej Babiš alebo finančná skupina J&T. Tvrdí, že exkluzívne partnerstvo spoločnosti JTRE súvisí iba s tým, že festival sa koná na jej pozemkoch vo Vajnoroch, kde má v budúcnosti vyrásť nová mestská štvrť.