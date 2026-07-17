Premiéra filmu Bardotky: Krásna Pořízková, Holubová ukázala dcéru a... táto vyzerá ako vianočný darček

BRATISLAVA - Na premiére filmu Bardotky bolo rozhodne na čo pozerať. Čerstvo vydatá Pavlína Pořízková prišla s manželom, Eva Holubová žiarila po boku svojej dcéry Karolíny a jedna zo slovenských moderátoriek svojou módnou voľbou okamžite pritiahla pohľady. Jej outfit totiž pripomínal veľkú darčekovú mašľu.
Film Bardotky rozpráva príbeh troch dlhoročných priateliek, ktoré dokazujú, že život sa nekončí ani po šesťdesiatke. Na bratislavskú premiéru dorazili dve z hlavných predstaviteliek – Eva Holubová a Pavlína Pořízková, zatiaľ čo tretia Bardotka, Dagmar Havlová, sa podujatia nezúčastnila.
Najväčší záujem fotografov pútala práve svetoznáma supermodelka Pavlína Pořízková. Na červený koberec prišla ruka v ruke so svojím čerstvým manželom Jeffom Greensteinom, známym americkým televíznym producentom a scenáristom. Dvojica si povedala svoje áno len tento mesiac počas romantickej svadby v Taliansku a zamilovanosť z nich doslova sršala. Pre Pořízkovú ide o druhé manželstvo a bolo vidieť, že si nové životné obdobie naplno užíva. V dlhých zelených šatách s hlbokým výstrihom pôsobila prirodzene, elegantne a potvrdila, že patrí medzi ženy, ktoré starnú s neuveriteľným šarmom.
Príjemným prekvapením večera bola aj Eva Holubová, ktorá do Bratislavy neprišla sama. Spoločnosť jej robila dcéra Karolína, s ktorou ochotne zapózovali fotografom. Kým obľúbená česká herečka stavila na romantické kvetinové maxišaty, jej dcéra zvolila nadčasovú eleganciu v podobe bielej blúzky a tmavej áčkovej sukne. Dvojica pôsobila veľmi prirodzene a bolo zrejmé, že si spoločný večer užíva.
Pozornosť pútala aj Lucia Mokráňová, ktorá si vo filme zahrala drobnú úlohu. Blondínka stavila na odvážny outfit – čierny flitrovaný top s výraznými výrezmi po bokoch nechal vyniknúť jej vyšportovanú postavu. Keďže zvyšok stylingu tvorili jednoduché čierne nohavice a minimalistické doplnky, extravagantný vršok sa stal dominantou celého looku.
Nie všetky módne voľby však zožali rovnaký úspech. Moderátorka Hana Rapantová zvolila metalický top s výrazným viazaním v prednej časti, ktorý pripomínal veľkú darčekovú mašľu. V kombinácii so svetlou sukňou, zlatými sandálmi a listovou kabelkou síce stavila na slávnostný vzhľad, no práve dominantný vrch outfitu pôsobil natoľko výrazne, že evokoval zabalený vianočný darček.
Premiéru si nenechali ujsť ani ďalšie známe slovenské tváre. Medzi hosťami nechýbala Patrícia Vittek, ktorú sprevádzala dcéra Thia, dorazili aj Gabriela Ruman, Liv Bielovič, Alena Heribanová, Babsy Jagušák, Eva Verešová a ďalší.
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