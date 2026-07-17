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Opití vodiči v Bratislave opäť hazardovali! Jeden z nich nafúkal po nehode neuveriteľných 3,54 promile

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, Topky/Ramon Leško)
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TASR

BRATISLAVA - Dopravní policajti v Bratislavskom kraji zaznamenali za uplynulých 24 hodín viacero prípadov jázd nezodpovedných vodičov, ktorí si neváhali sadnúť za volant auta pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Policajti vo štvrtok (16. 7.) skontrolovali vodiča po zrážke, ktorý nafúkal 3,54 promile alkoholu.

Policajtov vyslali vo štvrtok krátko po 15.30 h na križovatku ulíc Hradská a Šíravská v Bratislave, kde došlo k zrážke dvoch vozidiel. Jeden z vodičov, 51-ročný muž, nafúkal 3,54 promile. „Z medicínskeho hľadiska predstavuje táto hodnota stav vážnej otravy alkoholom,“ uviedol Szeiff. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a muža obvinila. Umiestnili ho v cele policajného zaistenia.

V piatok krátko pred 2.30 h spozorovali policajti na Ulici Svornosti v Bratislave vozidlo, ktorého vodič pri odbočovaní z čerpacej stanice nedal znamenie o zmene smeru jazdy a následne vozidlo viedol do protismeru. Policajti vodičovi namerali 2,75 promile alkoholu. Muža eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde s ním boli vykonané potrebné úkony.

Polícia opätovne pripomína vodičom, že jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujú a ohrozujú nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale môžu spôsobiť aj majetkové škody. „V žiadnom prípade nejazdite pod vplyvom alkoholu,“ vyzýva polícia.

Viac o téme: AlkoholVodičDopravná nehodaPolícia Bratislava
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