Opití vodiči v Bratislave opäť hazardovali! Jeden z nich nafúkal po nehode neuveriteľných 3,54 promile

BRATISLAVA - Dopravní policajti v Bratislavskom kraji zaznamenali za uplynulých 24 hodín viacero prípadov jázd nezodpovedných vodičov, ktorí si neváhali sadnúť za volant auta pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Policajti vo štvrtok (16. 7.) skontrolovali vodiča po zrážke, ktorý nafúkal 3,54 promile alkoholu.
Policajtov vyslali vo štvrtok krátko po 15.30 h na križovatku ulíc Hradská a Šíravská v Bratislave, kde došlo k zrážke dvoch vozidiel. Jeden z vodičov, 51-ročný muž, nafúkal 3,54 promile. „Z medicínskeho hľadiska predstavuje táto hodnota stav vážnej otravy alkoholom,“ uviedol Szeiff. Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a muža obvinila. Umiestnili ho v cele policajného zaistenia.
V piatok krátko pred 2.30 h spozorovali policajti na Ulici Svornosti v Bratislave vozidlo, ktorého vodič pri odbočovaní z čerpacej stanice nedal znamenie o zmene smeru jazdy a následne vozidlo viedol do protismeru. Policajti vodičovi namerali 2,75 promile alkoholu. Muža eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde s ním boli vykonané potrebné úkony.
Polícia opätovne pripomína vodičom, že jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujú a ohrozujú nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale môžu spôsobiť aj majetkové škody. „V žiadnom prípade nejazdite pod vplyvom alkoholu,“ vyzýva polícia.