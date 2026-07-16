Učila Zdenu Studenkovú: Legenda slovenskej fotografie to o herečke povedala na plné ústa!

BRATISLAVA - Zdena Studenková sa roztopí od radosti! Zaspomínala si na ňu jej profesorka Milot Havránková a boli to naozaj krásne slová...
Milota Havránková (*1945) je fotografka, ktorú v slovenskej i českej fotografii považujú za jedinečný zjav. Vstúpila na umeleckú scénu koncom 60-tych rokov 20. storočia, v čase, keď si experimentálna inscenovaná fotografia začala výraznejšie presadzovať svoju pozíciu v rámci všeobecného kontextu v umení. Experimentuje, láme tradície, už zaužívaný rukopis mení a modernizuje. Skúša nové technológie a možnosti.
V roku 1969 sa stala vôbec prvou ženskou absolventkou fotografie na pražskej FAMU. Začala objavovať možnosti štylizácie fotografického obrazu, ktoré sa spoločne so záujmom o prieskum daného média stali stabilným prvkom jej celej tvorby. Vyše tridsať rokov učí mladých ľudí a sformovala silnú generáciu fotografov, ktorí sa neskôr dostali do povedomia v Prahe ako “Slovenská nová vlna” a dodnes zásadne ovplyvňujú českú fotografickú scénu. „Učila som na strednej škole a každý jeden sa nakoniec dostal na vysokú školu a dodnes sme kamaráti,“ s hrdosťou priznala Havránková, na čo hneď zasmečovala Adela: „Jediný, kto sa vám v tej fotografickej sfére nevydaril, je tá Zdena Studenková. Tá sa nejak neuchytila v tej fotke... ale pretĺka sa životom nejako ako vie, samozrejme...“ zavtipkovala Adela.
„Jané, že som ju učila... ja nemôžem na ňu pol slova povedať... to bola jedna z najpoctivejšícbh žiačok, ktoré som mala, ona je tak precízna a dokonalá v tom, čo robí,“ povedala a dodala oveľa viac slov na adresu herečky, ktorú častokrát aj fotila.
K pedagogickej činnosti sa Havránková opätovne vrátila v 90-tych rokoch ako vedúca ateliérov na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ako aj na Filmovej akadémií múzických umení v Prahe a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Svojím tvorivým prístupom významne ovplyvnila veľkú časť strednej a mladej generácie slovenskej umeleckej scény.
Plnú verziu rozhovoru nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. Skrátená verzia rozhovoru je dostupná zadarmo na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor môžu vypočuť aj v podcastovej podobe. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe trochuinak.com.