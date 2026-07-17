KONFLIKT miliardárov?! Americký filantrop Buffett končí s podporou aktivít Billa Gatesa

NEW YORK – Warren Buffet patrí medzi najväčších expertov na svetovú ekonomiku, okrem toho je známy aj ako filantrop. Dôkazom to boli aj jeho pravidelné každoročné dary pre Nadáciu Billa Gatesa. S tým je už ale koniec.
Americký filantrop Warren Buffet (95) poskytol opäť médiám rozhovor. Tentoraz pre americkú CNBC opísal svoj vzťah s miliardárom a zakladateľom Microsoftu Billom Gatesom. Buffet sa po dlhých rokoch odhodlal k zmene. Nadácii Billa Gatesa už nebude poskytovať finančné dary.
Vypočúvanie Gatesa pred súdom
Pre mnohých analytikov bolo Buffettovo rozhodnutie prekvapivé. Gatesovej nadácii dával peňažné dary pravidelne každý rok. Predseda Berkshire Hathaway priblížil, že si veľa prečítal o Gatesových väzbách na Jeffreyho Epsteina, pričom dodal, že pri posudzovaní ľudí sa každý môže zmýliť.
Gates vypovedal pred dozorným výborom Snemovne reprezentantov minulý mesiac v rámci vyšetrovania sexuálneho predátora Epsteina. Mali ich zoznámiť dôverní spolupracovníci a stretli sa údajne niekoľkokrát medzi rokmi 2011 až 2014. "Témou našich rozhovorov bola vždy len filantropia a získavanie finančných prostriedkov," povedal Gates na súde.
Gates vypovedal, že nikdy nenavštívil neslávne známy Epsteinov ostrov, ani nebol svedkom žiadneho trestného konania zo strany Epsteina.
Spojenie s Epsteinom označil za veľkú chybu a snažil sa to ospravedlniť, že len zháňal finančné prostriedky pre svoje projekty v oblasti svetového zdravia. Buffett sa vyjadril, že "v prepise vypočúvania nebola jediná situácia, v ktorej by som sa mohol ocitnúť na základe svojich rozhodnutí".
Koniec s darmi pre Billa
Buffett sa vyjadril, že "Gatesovej nadácii poslal už veľa peňazí," a okrem toho má miliardár podľa neho dostatok zdrojov. Ako hlavnú zmenu uviedol, že majetok chce dať svojim trom deťom. Pripadne im 99 percentný podiel Berkshire Hathaway.
"V podstate som spravil to isté, čo Bill," reagoval Buffett na minuloročné Gatesovo vyjadrenie. Ten vyhlásil, že do 20 rokov prakticky rozdá celý svoj majetok cez nadáciu.
Buffett mal podľa oficiálneho vyjadrenia nadácie, darovať celkovo až 47 miliárd dolárov. Vzťahy medzi filantropmi ale úplne nezanikli. Len pred niekoľkými týždňami mali spoločné niekoľkohodinové stretnutie v Omahe.