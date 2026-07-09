1. česko-slovenská topmodelka (61) sa po druhýkrát vydala: Svadbu sprevádzali samé problémy!

PRAHA/TALIANSKO - Po mesiacoch vybavovania úradných formalít je to oficiálne. Topmodelka Pavlína Pořízková sa vydala!
Topmodelka Pavlína Pořízková povedala svoje „áno“ americkému producentovi Jeffovi Greensteinovi. Dvojica uzavrela manželstvo v Taliansku, takmer rok po zásnubách, ktoré sa odohrali počas filmového festivalu v Karlových Varoch. Práve do kúpeľného mesta zamierili aj krátko po svadbe. Hoci bol ich veľký deň plný radosti, prípravy naň boli všetko, len nie jednoduché. Budúci manželia sa museli niekoľko mesiacov prehrýzať talianskymi úradmi a množstvom administratívnych povinností.
O celej skúsenosti sa Pořízková podelila aj so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Nečakané varovanie prišlo dokonca už počas cesty na svadobný obrad. „Ak sa chcete vziať, choďte radšej do Švajčiarska alebo Nemecka,“ povedal im taxikár, ktorý ich viezol na miesto obradu. Samozrejme to bolo kvôli papierovačkám. Podľa jej slov trvalo vybavenie všetkých potrebných dokumentov približne sedem mesiacov. Ani po svadbe sa však administratíva neskončila. Na to, aby bolo manželstvo oficiálne uznané, bolo potrebné zabezpečiť ďalšie potvrdenia a úradné pečiatky.
Napriek komplikáciám sa všetko podarilo úspešne dokončiť. Krátko po svadbe sa novomanželia objavili na filmovom festivale v Karlových Varoch, kde Pořízková predstavuje film Bardotka. Návrat na miesto zásnub tak mal pre dvojicu symbolický význam. Pre známu modelku ide už o druhé manželstvo. V minulosti bola viac než dvadsať rokov manželkou hudobníka Rica Ocaska, frontmana skupiny The Cars, s ktorým vychovala dvoch synov. Ich vzťah sa skončil rozchodom v roku 2018, pričom Ocasek zomrel o rok neskôr.