Holubová sa pochválila fotkou V PLAVKÁCH: Na takomto TELE opäť MAKÁM!

PRAHA - Herečka Eva Holubová sa stále udržiava vo výbornej forme, a to vďaka zdravému životnému štýlu a pravidelnému pohybu. Na sociálnych sieťach sa podelila o staršiu fotku v bikinách, ktorá jej pripomína, ako vyzerala pred niekoľkými rokmi. Eva však naznačila, že sa pomaly vracia k postave z tejto archívnej snímky. A má veľmi zaujímavý hnací motor....
Holubová priznala, že k svojej parádnej postave sa dostáva najmä vďaka plávaniu, ktoré je pre ňu nielen pohybom, ale aj formou odreagovania sa. „Plávam ako pomätená a je dosť pravdepodobné, že naozaj dosiahnem svoju postavu, akú som mala pred necelými desiatimi rokmi. Kto by to bol povedal, čo všetko môže motivovať k väčším výkonom v úplne nesúvisiacich oblastiach života," napísala na svoj Instagram.
Herečke totiž poriadne zdvíha tlak dianie vo svete. "Kedykoľvek sa zaradujem, spomeniem si na Ukrajinu, Izrael a Gazu, všetkých tých unesených a uväznených ďaleko od rodín. Lenže ja nechcem, aby sa mi zvyšoval kvôli svetovým aj československým alebo napríklad japonským kreatúram kortizol, tak sa ich snažím vyplávať z hlavy,“ nedávala si servítku pred ústa Holubová a zašla v ostrých vyjadreniach ešte ďalej.
„Nemôžem písať o tom, čo mi lieta hlavou, ale nemôžem to ani z tej hlavy vytlačiť. A ani asi nechcem, pretože si myslím, že by to ani nebolo správne. Stretnutie zúfalca Trumpa so zúfalcom Putinom. Áno, zúfalci, ktorých túžba po moci a ich zbytočne veľké ega úplne ovládajú ich myseľ a činy. Choďte do pr*ele, vy mocní ubožiaci,“ uľavila si herečka, ktorá patrila k hviezdam komédie Pelíšky. Na druhej strane je ale skvelé, že si Holubová našla spôsob, ako negatívne myšlienky vytesniť z hlavy a do toho ešte urobiť aj niečo pre svoje telo.
