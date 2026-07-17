Známe ženy v spoločnosti žiarili, ale ona? Českú režisérku hanba nefackuje!

PRAHA - Na sústredení finalistov súťaže Muž roka sa to hemžilo známymi tvárami. Väčšina dám stavila na elegantné letné šaty a rafinované modely, no česká režisérka Eva Toulová sa rozhodla ísť úplne proti prúdu. Že ju hanba nefackuje!
Len krátko po návrate z Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa známe tváre stretli na sústredení finalistov súťaže Muž roka. Na podujatie dorazilo viacero celebrít, pričom väčšina dám stavila na elegantné letné šaty a štýlové outfity. Jedna z hostiek však nie... Po dlhšom čase sa v spoločnosti ukázala Kateřina Kornová, ktorá prišla aj so svojím synom Filipom.
Nechýbala ani herečka Regina Řandová, ktorá sa na verejnosti objavila po zranení, pri ktorom si pretrhla šľachu. Finalistov prišli podporiť aj bývalé kráľovné krásy Jitka Kocurová a Jana Doleželová. Najväčší rozruch však vyvolala česká režisérka Eva Toulová. Kým ostatné dámy prišli v šatách alebo elegantnom outfite, ona vytŕčala z davu. Zvolila totiž odvážny plážový styling.
Na sebe mala svetlomodré jednodielne plavky prekryté priesvitnou pastelovou tunikou so zipsom v jemných odtieňoch ružovej, fialovej a modrej, ktorá len zľahka zakrývala plavky. Outfit doplnila čiernymi remienkovými sandálmi, náramkami a rozpustenými vlasmi. Nezvyčajná voľba oblečenia medzi elegantne odetými hostkami okamžite pritiahla pohľady. Kým jedni dozaista ocenia jej uvoľnený letný štýl a originalitu, iní sa sa len chytia za hlavu.
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